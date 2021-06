Zweiter Sieg bei zweitem Auftritt

Viernheim. Auch der zweite Auftritt der Rhein Neckar Metropolitans, da Gemeinschaftsprojekt der BG Viernheim/Weinheim und der SG Mannheim, verlief erfolgreich. Im zweiten Spiel der JBBL-Summer-League bezwangen die Bundesligisten die Gladiators Trier mit 77:36.

Dabei sah es anfangs in der Weinheimer TSG-Halle gar nicht nach einem so klaren Erfolg der Gastgeber aus. Mehr als fünf Spielminuten dauerte es, bis der spätere Top-Scorer Sam Ndu den ersten Feldkorb für die Metropolitans erzielte. Zuvor wurden reihenweise beste Chancen liegengelassen, Koray Kocak konnte nur einen Freiwurf verwandeln. Immerhin funktionierte die Verteidigung gegen die Trierer „Gladiatoren“ von Beginn an.

Drei Körbe in 30 Sekunden

Als dann Ndu mit einem krachenden Dunk und Julius Hoffmann mit einem dritten Korb innerhalb von 30 Sekunden den Spielstand auf 7:3 stellten, sah sich der Gladiators-Coach zu einer ersten Auszeit gezwungen. Das konnte den Spielfluss der Hausherren aber nicht mehr stoppen. Bereits zur ersten Viertelpause lag man mit zehn Punkten in Führung (18:8, 10. Minute) und bis zur Halbzeit wurde der Vorsprung auf 32:16 ausgebaut.

Auch in die zweite Hälfte startete das Team von Trainer Ali Kocak konzentriert und zwang mit seiner druckvollen Verteidigung über das ganze Spielfeld den Gegner immer wieder zu Ballverlusten, die immer besser in eigene Korberfolge umgemünzt wurden. In den Schlussabschnitt gingen U16-Spieler mit einer 52:25-Führung. Nachdem Hoffmann seine Punkte zwölf und 13 erzielte, teilten sich Ndu, Jannik Schwarz und Cris Becht die restlichen Punkte der Partie untereinander auf und stellten den deutlichen 77:36-Erfolg sicher.

Am kommenden Sonntag, 27. Juni, erwartet die Metropolitans das erste Auswärtsspiel und ein echter Härtetest. Um 13 Uhr müssen sie bei Eintracht Frankfurt/Fraport Skyliners antreten, die als Favorit in der Summer-League Gruppe angesehen werden.

Es spielten: Ndu (18), Becht (13), Hoffmann (13/1 Dreier), Schwarz (11/1), Kocak (8/1), Soltau (7/1), Rauschenbusch (5), Piecuch (2), Eckert, Fauth, Heineke, Rupp. su

