Zweiter Platz beim Hallenturnier

Viernheim. Die Fußballerinnen haben das Jahr 2022 mit einem Hallenturnier abgeschlossen. Und der Auftritt in Sindelfingen war erfolgreich: Die Viernheimerinnen unterlagen nur knapp im Finale und freuten sich über den zweiten Platz.

Mit dem Turnier für Frauenmannschaften wurde die Hallenfußball-Gala im Sindelfinger Glaspalast eröffnet. Das Turnier für Herren- und Jugendmannschaften hat eine lange Tradition, der Wettbewerb für Frauen fand dagegen erst zum zweiten Mal statt. Zum Budenzauber unter dem Hallendach hatten sich 25 Mannschaften gemeldet, von Bezirksligateams bis zu Regionalligisten. Die meisten Vereine kamen aus dem schwäbischen Raum, dazu eine Damen-Truppe aus Köln und aus Mannheim war der Viernheimer Ligakonkurrent TSV Neckarau in den Glaspalast gefahren. TSV-Amicitia-Trainer Werner Protzel hatte eine Formation aus erster und zweiter Mannschaft für das Hallenfußballturnier zusammengestellt. Gleich im ersten Gruppenspiel setzte Viernheim ein Ausrufezeichen und gewann mit 3:0 gegen den VfB Obertürkheim. Durch das 2:0 gegen den SV Alberweiler – Regionalligist und Titelverteidiger – hatte das Team schon beste Chancen auf die Zwischenrunde. Mit jeweils 2:1 über den Hegauer FV II und den SV Unterjesingen wurden die Blau-Grünen sogar Gruppensieger.

Der TSV Grafenau war erster Gegner der Zwischenrunde und wurde mit 2:0 bezwungen. Weil Grafenau gegen den SV Jungingen mit 0:1 verlor, reichte dem TSV Amicitia ein torloses Unentschieden gegen Jungingen für den Halbfinaleinzug. Dort warteten die starken Juniorinnen des VfL Sindelfingen aus der U17-Bundesliga. Mit Cleverness und Erfahrenheit setzte sich Viernheim aber gegen die Mädchen durch und stand im Endspiel.

Neunmeterschießen entscheidet

Gegner war der VfL Herrenberg, letzte Saison noch Ligakonkurrent und inzwischen in die Regionalliga aufgestiegen. Der TSV Amicitia ging durch Luisa Weber in Führung und hielt den knappen Vorsprung bis kurz vor Schluss. Und erst Sekunden vor Ablauf der Spielzeit glich Herrenberg aus. Eine vierminütige Verlängerung brachte keine Entscheidung, der Turniersieger wurde im Neunmeterschießen ermittelt. Mit Laura Schell traf gleich die erste Schützin für Viernheim, aber auch der VfL verwandelte. Jeweils die nächsten drei Schützinnen scheiterten, Viernheims Torfrau Rozerin Yagiz parierte zweimal exzellent. Als auch die fünfte Spielerin aus Südhessen vergab, hatte Herrenberg alle Vorteile in der Hand und versenkte den Ball zum 3:2-Endstand. Die Enttäuschung bei den Viernheimerinnen währte aber nur kurz, dann freuten sich die TSV-Amicitia-Frauen über den zweiten Platz und den großen Pokal. Und sie durften auch noch eine zweite Trophäe mit nach Hause nehmen. Luisa Weber wurde mit acht Treffern zusammen mit Caroline Frasch (Herrenberg) die Torschützenkönigin der Hallenfußball-Gala.

TSV Amicitia: Rozerin Yagiz, Miriam Jakob, Denise Stricklan, Betül Sanduvac, Annike Müller, Luisa Wüst, Emma Usler, Laura Schell, Luisa Weber, Gamze Özkaya, Pia Kielmann, Lea Erny. su