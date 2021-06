Zweite Runde in Bundesliga

Viernheim. Am Sonntag, 27. Juni, steht das zweite Rennen der ersten Triathlon-Bundesliga an. Der TSV Amicitia Viernheim misst sich diesmal in Potsdam mit den besten Vereinen Deutschlands.

Das Rennen besteht aus zwei Triathlon-Bewerben: einem kurzem Prolog und einem Relay-Rennen (Staffel). Im Prolog geht alle 30 Sekunden eine Athletin auf die kurze Strecke, welche aus den Distanzen 250 Meter Schwimmen, 2,8 Kilometer Radfahren und 1,1 Kilometer Laufen besteht. Die Zeiten aller Athletinnen eines Teams werden aufsummiert und damit die schnellste Mannschaft ermittelt, die das Staffelrennen anführen wird.

Entsprechend ihres Rückstands starten die anderen Teams dann den zweiten Wettkampfteil. Dieses Staffelrennen kann live im Internet auf der Webseite der Triathlon-Bundesliga verfolgt werden (ab 12.40 Uhr, Startschuss ist um 13 Uhr).

Ziel: Platz unter den „Top Zehn“

Die vier Athletinnen eines Vereins starten wie im Staffelwettbewerb üblich nacheinander. Jede Starterin muss 250 Meter Schwimmen, 5,6 Kilometer Radfahren und 1,1 Kilometer Laufen, bevor sie an die nächste Teamkameradin übergibt. Gesamtsieger des Tages ist das Team, das das Relay-Rennen für sich entscheiden kann.

Viernheims Team-Manager Peter Grüber hat eine klare Vorgabe: „Wir wollen wieder unter die Top Zehn.“ Beim Auftaktrennen in Berlin landete das Viernheimer Team schon auf dem neunten Platz. Für den TSV Amicitia werden Leana Bissig, Kathrin Halter, Lea Cagol und Ursula Trützschler in Potsdam an den Start gehen. su