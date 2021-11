Zweimal gegen die SG Heddesheim

Viernheim. Doppelter Derbysonntag bei den Handballern: Die Badenliga-Damen (15 Uhr) und die Badenliga-Herren (17.30 Uhr) spielen bei der SG Heddesheim.

Die Duelle der beiden Nachbarstädte sind, unabhängig vom jeweiligen Tabellenplatz, seit jeher sehr emotionsgeladen, so dass sich Handballfans auf zwei packende Spiele in der Nordbadenhalle einstellen können. Bei den Damen liegt die Favoritenrolle klar beim TSV Amicitia. Die Heddesheimerinnen sind noch ohne Sieg, stehen nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen am Tabellenende. Die Mannschaft von Stefanie Dietrich ist als Zweiter dem Spitzenreiter Brühl auf den Fersen und will im Derby die nächsten Punkte holen.

Die Herren sind ebenfalls leichter Favorit. „Wobei es in einem Derby in Heddesheim keinen Favoriten gibt“, relativiert der stellvertretende Abteilungsleiter den vermeintlichen Vorteil gleich wieder. Die Heddesheimer Männer haben erst einen Sieg eingefahren und sind Siebter in der Achter-Gruppe der Badenliga. Die Viernheimer haben sich durch den Heimsieg gegen Tabellenführer Plankstadt auf Rang drei verbessert und wollen diese Position mindestens behaupten. Trainer Christian Müller kann fast auf den kompletten Kader zurückgreifen, lediglich Rouven Müller muss passen und Torhüter Dennis Hoffmann fehlt verletzt. Das Tormann-Duo werden Patrick Koch und Marius Walter bilden.

Für Zuschauer gilt 2Gplus

Was Handballfans vor dem Derby beachten sollten: In Baden-Württemberg gilt seit dieser Woche die 2Gplus-Regel. Zutritt zur Halle haben lediglich Personen, die genesen oder geimpft und einen tagesaktuellen Antigentest vorweisen können. Selbsttests zählen dabei nicht. Wer am Sonntag nicht die Möglichkeit hat, eine der zertifizierten Teststellen in Viernheim aufzusuchen, kann in Heddesheim die Testmöglichkeit vor der Halle für alle Zuschauer nutzen.

Ein weiteres Spitzenspiel der Handballabteilung findet am heutigen Samstag in Oberflockenbach statt. Die zweite Herrenmannschaft des TSV Amicitia versucht, den Liga-Primus TV Oberflockenbach zu ärgern und das eigene Punktekonto aufzustocken. Anwurf ist um 19.30 Uhr. Ebenfalls heute spielt die weibliche D-Jugend (16 Uhr beim TSV Birkenau). Die männliche C-Jugend tritt morgen um 11.30 Uhr bei der TSG Dossenheim an, die D-Jugend ist um 13 Uhr beim TSVG Malschenberg gefordert. su