Zwei wichtige Punkte erspielt

Viernheim. Die Damen-Mannschaft des TSV Amicitia hat sich in der Badenliga zwei weitere wichtige Punkte erkämpft. Im Auswärtsspiel beim Verfolger HG Oftersheim/Schwetzingen setzte sich die Mannschaft von Steffi Dietrich mit 22:19 durch.

Die Viernheimerinnen mussten doppelt punkten, um sich in der Spitzengruppe der Badenliga behaupten zu können. Dort ist der TSV Amicitia zwar aktuell Zweiter, hat aber zwei Spiele mehr ausgetragen als die HG Saase und die HG Oftersheim/Schwetzingen auf den Plätzen dahinter.

Der Start verlief aber zunächst nicht planmäßig, als der TSV Amicitia direkt in Rückstand geriet und diesem Rückstand die gesamte erste Hälfte hinterherlaufen musste. In der Abwehr fehlte es an Aggressivität, und im Angriff wurden zu viele Chancen vergeben. Immerhin konnte man den zwischenzeitlichen Vier-Tore-Abstand bis zur Pause verkürzen und wechselte beim Spielstand von 11:9 die Seiten.

In der zweiten Halbzeit schalteten die Dietrich-Mädels dann einen Gang nach oben und erkämpften sich den Ausgleich. Jacqueline Mader traf in der 37. Minute zum 13:13. Mit einem anschließenden Doppeltorerfolg – zwei Siebenmetertreffer von Celine Marek – ging Viernheim erstmals in Führung und gab diesen Vorteil bis zum Spielende nicht mehr ab. Als Sophia Niesel das 20:16 erzielte, waren die Weichen endgültig auf Sieg gestellt, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung machte der TSV Amicitia den Auswärtssieg klar.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Eva-Marie Gössel, Meike Wegerle, Luisa Minich, Julia Fischer 2, Celine Marek 9/8, Vivienne König, Jacqueline Mader 3, Elisa Leusmann 2, Lea Schmitt, Sophia Niesel 6.

Das perfekte Wochenende für die Handballer machten die beiden zweiten Mannschaften komplett. Die Herren 2 gewannen ihr erstes Spiel in der Meisterschaftsrunde der Bezirksliga mit 22:20 gegen den SKV Sandhofen. Die Damen 2 feierten mit dem 27:21 über die SG MTG/PSV Mannheim 2 ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel. su

