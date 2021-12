Zwei weitere Träger des vierten Dan

Viernheim. Peter Göhrig und Hartmut Treiber besitzen seit wenigen Tagen den 4. Dan im Karate. Die intensive Vorbereitung dauerte mehr als ein halbes Jahr. Die Prüfung fand in Idar-Oberstein bei DKV-Landestrainer Marcus Gutzmer (sechster Dan) und Marco Müller (fünfter Dan) statt. Beide Prüflinge präsentierten sich in Hochform und zeigten das selbst erarbeitete Prüfungsprogramm der Karaterichtungen Shotokan und Stiloffen mit jeweils zwei Katas, Kihon (Grundschule) und jeweils einer Demonstration zu karatespezifischen Untersuchungen eigener Wahl.

Letztere beinhaltete neben der Erläuterung spezieller Technikaspekte eine dynamische Kampfvorführung. Im Viernheimer Dojo freut man sich über den mittlerweile vierten Träger des vierten Dan. Beide Prüflinge fanden in der Brundtlandstadt optimale Voraussetzungen und große Unterstützung durch das gesamte Karatekollegium des Viernheimer Dojos um Sensei Arturo Madeo (fünfter Dan), der sich für seine beiden Schützlinge einen spezifischen Lehrplan ausgedacht hatte.

Peter Göhrig begann im Alter von 16 Jahren mit Karate, damals in Weinheim. Wegen der Bundeswehrzeit, dem Studium und Hobbys geriet der Kampfsport in Vergessenheit. „Mit 42 hatte ich dann wieder mehr Zeit und habe mich wieder Karate zugewandt, und das seit mittlerweile 17 Jahren“, so Göhring. Die lange Pause habe nicht geschadet und gezeigt, dass man diesen Sport in jedem Alter ausüben kann.

Faszinierend sei die Ausgereiftheit und Struktur dieser althergebrachten Budosportart. Karate selbst gibt es seit Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Es stammt aus Japan, rührt aber von uralten Kampfsporttraditionen her, deren Spuren über bald zwei Jahrtausende von Indien über China nach Japan und mittlerweile in die ganze Welt führen. Deshalb ist Karate auch verwandt mit vielen anderen Kampfsportzweigen. JR

