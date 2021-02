Viernheim. . Zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus sind am Wochenende aus Viernheim gemeldet worden. Das teilt die Pressestelle des Kreises Bergstraße mit. Im gesamten Kreis wurden 26 Neuinfektionen registriert. 42 Patienten mit einer bestätigten Infektion befinden sich zurzeit in einem Krankenhaus im Kreis, bei drei Patienten liegt ein Verdacht vor. 52 Personen aus dem Kreisgebiet befinden sich momentan mit einer bestätigten Coronavirus-Infektion in stationärer Behandlung. In den vergangenen sieben Tagen gab es 149 nachgewiesene Neuinfektionen. Das entspricht einer Inzidenz von 55 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. red