Zwei Todesfälle und 45 Neuinfektionen

Kreis Bergstraße. Zwei neue Todesfälle sowie 45 Neu-Infektionen sind am Donnerstag bekannt geworden, teilt das Landratsamt mit. Eine 88- und eine 93-jährige Person aus Rimbach sind in Zusammenhang mit Corona verstorgen. Neuinfektionen gab es folgende: 2x Abtsteinach; 4x Bensheim; 2x Biblis; 1x Birkenau; 2x Bürstadt; 4x Fürth; 3x Grasellenbach; 6x Heppenheim; 6x Lampertheim; 1x Lindenfels; 3x Lorsch; 2x Mörlenbach; 1x Rimbach; 7x Viernheim; 1x Wald-Michelbach.

In folgenden Einrichtungen gibt es mindestens einen neuen positiven Fall: Geschwister-Scholl-Schule, Heinrich-Metzendorf-Schule, Kirchbergschule und Karl-Kübel-Schule in Bensheim, Erich-Kästner-Schule und eine Kita in Bürstadt, Heinrich-Böll-Schule in Fürth, Lindenhofschule in Groß-Rohrheim, Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim, Alfred-Delp-Schule in Lampertheim, Werner-von-Siemens-Schule in Lorsch, Alexander-von-Humboldt-Schule und Nibelungenschule in Viernheim sowie das Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach.

Die Inzidenz liegt bei 101 und wird morgen niedriger sein.