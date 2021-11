Zwei Titel für Viernheim

Viernheim. Nach einem Jahr Zwangspause konnten vor wenigen Tagen in Bochum die Deutschen Meisterschaften des Deutschen JKA-Karate-Bunds (DJKB) ausgetragen werden. Endlich durften sich die Sportler aller deutschen Karatevereine wieder in einem Wettbewerb messen. Mit dabei auch das 1. Viernheimer Karate-Dojo, das auch gleich mehrere Erfolge feiern konnte. So gingen zwei Titel und fünf Vizemeisterschaften nach Südhessen.

Das Vorbereitungstraining war in den Wochen zuvor gezielt auf die nationalen Titelkämpfe ausgerichtet. Dazu zählte auch die Einhaltung der Coronabedingungen. Aber auch das Okinawa-Te Karate-Dojo Wattenscheid hatte als Ausrichter im Vorfeld viele Vorgaben zu erfüllen, was letztendlich sehr gut gelungen ist.

Die Leistungsgruppe des 1. Viernheimer Karate-Dojo trainierte über mehrere Wochen, um bei den Deutschen Meisterschaften in Bestform zu sein. Unter der Leitung der Elke Gall und Dennis Braun wurden die Jugendlichen bestens auf die bevorstehenden Begegnungen im Kata (Formenlauf) und Kumite (Zweikampf) vorbereitet. Dass sich diese sportlichen Mühen gelohnt haben, ist an dem überragenden Erfolgsresultat zu erkennen. Insgesamt gab es zwei Deutsche Meistertitel und fünf Deutsche Vize-Meisterschaften zu bejubeln.

Ganz oben auf dem Siegertreppchen stand Jan Gärtner in der Altersklasse zwölf bis 13 Jahre bei der Kata und im Kumite belegte er den zweiten Platz. Auch Zoe Reiser (14 bis 15 Jahre) war nicht zu schlagen und holte sich im Kumite den Titel. Nele Weidner (zwölf bis 13 Jahre) erreichte in der Kata Platz zwei und holte sich im Kumite die Bronzemedaille. Silber ging auch an Koby Wilke (zwölf bis13 Jahre) im Kata, an Sophie Seitz (14 bis 15 Jahre) im Kumite und an das Kata-Mädchenteam in der Besetzung Nele Weidner, Zoe Reiser und Sophie Seitz.

Stark war auch das Abschneiden des Kata-Teams der Jungen, das mit einem guten vierten Platz nur knapp das Siegertreppchen verfehlt hat. „Unsere Starter haben auf der Tatami (Karatematte) starke Leistungen gezeigt, wobei Nele Weidner als die Jüngste der Leistungsgruppe besondere Erwähnung verdient, da sie zum ersten Mal bei solch einem großen Turnier startete und gleich den zweiten Platz belegen konnte“, lobten die Verantwortlichen die Kampfsporttalente. JR