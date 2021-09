Zwei Teams mit Plätzen auf dem Podest

Viernheim. Die Triathlon-Abteilung des TSV Amicitia war beim achten Engelhorn-Sports-Frauenlauf im Mannheimer Luisenpark stark vertreten, sowohl zahlenmäßig als auch sportlich. 16 Läuferinnen waren am Start und standen teilweise ganz oben auf dem Treppchen.

Der Lauf mit knapp 600 Starterinnen über die Distanz von fünf Kilometern war – nachdem der Lauf im vergangenen Jahr virtuell ausgetragen wurde – ein reiner Spaßlauf. Vom TSV Amicitia waren Jutta Bausewein, Caera Campbell, Elli Campbell, Sarah Campbell, Elena Fast, Stefanie Gartner, Johanna Gföller, Susanne Grubert, Jette Müller, Christine Münch, Steffy Petri, Christina Riedel, Pia Schmitt-Helfrich, Anke Stößer, Sophia Stößer und Theresa Stößer mit dabei. Die gestoppten Zeiten waren zwar eher Nebensache, trotzdem wurden sie gewertet.

Zweitschnellste in der Gesamtwertung war Sophia Stößer, die die Strecke in 18:44 Minuten absolvierte. Noch schneller war nur Merle Brunée (17:45), die zum Viernheimer Team in der 1. Triathlon-Bundesliga gehört und diesmal für ihren Stammverein Mannheim gemeldet hatte. In der Mannschaftswertung kam das Team „TSV Amicitia Viernheim 1“ mit Caera Campbell und Sophia Stößer auf den ersten Platz, das Team „TSV Amicitia Viernheim 2“ mit Sarah Campbell und Jette Müller auf Rang drei. Auch die gesonderte Familienwertung ging nach Viernheim: Das Mutter-Tochter-Team Anke und Sophia Stößer holte sich Platz eins. su