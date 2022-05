Zwei Spiele, zwei Siege

Viernheim. Bei seinem zweiten Heimwochenende in der Ersten Schachbundesliga konnte der Schachclub Viernheim erneut zwei sichere Siege einfahren und gewann sowohl gegen die Schachfreunde Berlin als auch gegen SK König Tegel jeweils mit 6,5:1,5 Punkten. Die Südhessen bleiben damit dank der besseren Brettpunkte an der Spitze der Tabelle der höchsten deutschen Spielklasse, knapp vor dem nach Mannschaftspunkten gleichauf liegenden deutschen Serienmeister OSG Baden-Baden.

Ende Mai gilt es für die Viernheimer bei den nächsten Wettkämpfen in Bremen gegen die stark eingeschätzten Teams von Werder Bremen und Mülheim Nord möglichst weiterhin eine weiße Weste auf dem Weg zum Saisonfinale zu behalten.

Der Schachclub Viernheim war beim Wettkampf gegen die Schachfreunde Berlin in der Favoritenrolle, da sämtliche Spieler der Gäste nominell nach Elo-Wertungszahl etwas schwächer waren als ihre jeweiligen Gegner auf Seiten der Gastgeber. Das Match begann mit einem Schwarzsieg von Großmeister (GM) Arik Braun (Brett fünf), gefolgt von einem Remis durch Dauerschach von GM Dennis Wagner (Brett sechs). Die Überlegenheit der Viernheimer zeigte sich danach in vollen Punkten von GM Yuriy Kryvoruchko (Brett eins) und GM David Anton-Guijarro (Brett drei) jeweils mit den schwarzen Figuren, während GM Sergey Fedorchuk einen Sieg mit Weiß an Brett vier beisteuerte.

Der Wettkampf war beim Stand von 4,5:0,5 bereits gewonnen, dramatisch sollte es aber in der Zeitnotphase an Brett acht werden, wo es WGM (Großmeister der Frauen) Josefine Heinemann mit einem Gegner zu tun hatte, dessen Spielstärke wohl über seiner aktuellen Wertungszahl liege. Am Ende verlor sie.

Nach dem zwischenzeitlichen Sieg von GM Anton Korobov (Brett zwei) lag es beim Zwischenstand von 5,5:1,5 nun an GM Sebastien Maze (Brett sieben) in der längsten Partie des Wettkampfes in einem ebenfalls sehenswerten Endspiel den Endstand von 6,5:1,5 für den Schachclub Viernheim sicherzustellen.

Am Sonntagmorgen ging es dann für die Viernheimer, erneut als nomineller Favorit, weiter mit dem Match gegen SK König Tegel. Josefine Heinemann, Anton Korobov und Dennis Wagner spielten Remis, während Sebastien Maze nach seiner langen Partie am Vortag diesmal den ersten vollen Punkt des Matches für die Viernheimer sicherstellte; Zwischenstand 2,5:1,5.

Einige knappe Begegnungen

Danach gewannen auch David Anton-Guijarro und Yuriy Kryvoruchko überzeugend, womit der Wettkampf mit 4,5:1,5 bereits gewonnen war. Arik Braun und Sergey Fedorchuk brachten ihrerseits die vollen Punkte nach Hause. Der Endstand gegen König Tegel war somit erneut ein deutliches 6,5:1,5 für den Schachclub Viernheim, wobei einige der Partien sicherlich etwas knapper waren, als aus dem Ergebnis hervorgeht.

Parallel zu den Wettkämpfen in der Ersten Bundesliga konnte die zweite Mannschaft des Schachclubs Viernheim in der Oberliga Baden am Sonntag ein hart umkämpftes 4:4 erreichen, das einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt darstellt. red