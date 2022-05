Zwei Spiele für die C2

Viernheim. Nur die D-Junioren haben ihre Saison bereits abgeschlossen, für alle anderen Teams der TSV-Amicitia-Fußballer geht die Runde noch weiter. Die C2-Junioren haben an diesem Wochenende einen Doppelspieltag. Am Samstag, 21. Mai, um 13 Uhr empfangen sie den VfB Gartenstadt 2 im Waldstadion. Am Sonntag, 21. Mai, um 10 Uhr kommt dann der SC 08 Reilingen 2 nach Viernheim. Die B-Junioren haben in ihrem letzten Heimspiel das Schlusslicht der Verbandsliga zu Gast. Um 15.30 Uhr wollen die Blau-Grünen gegen SpVgg Durlach-Aue weitere Punkte einfahren. Die gleiche Partie steht auch in der A-Junioren-Verbandsliga an. Allerdings fahren die Viernheimer am vorletzten Spieltag zu ihrem Gegner. Das Spiel bei der SpVgg Durlach-Aue beginnt um 17.30 Uhr.

Bei den Spieltagen der E-Junioren am Samstag ist die E1 in Blumenau aktiv und spielt gegen Spvgg 07 Mannheim 2 und SC Blumenau. Die E2 trifft in Rheinau auf DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen, SC Pfingstberg-Hochstätt und TSG Rheinau. In Lindenhof hat es die E3 mit DJK Feudenheim 3, TSG 1862/09 Weinheim 3 und MFC 08 Lindenhof zu tun. Die Gegner der E4 in Neckarau heißen Lindenhof 2, DJK Feudenheim und VfL Kurpfalz Neckarau 2. su

