Zwei Schutzleute vor Ort

Viernheim. Im Rahmen der Präsentation von vier neuen Mitarbeitern des Freiwilligen Polizeidienstes wurden jetzt auch zwei Beamte der Polizeistadtion Lampertheim-Viernheim als Schutzleute vor Ort vorgestellt.

Diana Gürel und Bayram Gül sind die Nachfolger von Silvia Köglmeier und Karlheinz Utikal und bereits seit Februar diesen Jahres in der Stadt unterwegs. Sie nehmen sich der Sorgen und Ängste der Bürger auf verschiedene Weise an.

Interkultureller Hintergrund

Diana Gürel und Bayram Gül sind jetzt als Polizeibeamte vor Ort. © Othmar Pietsch

„Die Besonderheit der beiden ist ihr interkultureller Hintergrund. Damit können sie ein breit gefächertes Wissen in die Polizeiarbeit einbringen“ sieht Matthias Seltenreich, der Leiter der Polizeistation Lampertheim-Viernheim, die Stellen perfekt besetzt.

Zu den Aufgaben dieses besonderen Bezirksdienstes gehören der direkte Kontakt und der persönliche Austausch mit der Bevölkerung. Sie sind auf Fußstreife unterwegs, führen aber auch Präventionsprogramme an Schulen und in Kindergärten durch. Zum Arbeitsbereich gehört aber auch die Beteiligung am polizeilichen Präventionsprogramm Kompass mit seinen zahlreichen Aktivitäten.

Diana Gürel ist seit 1991 im Polizeidienst. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Kassel und Wiesbaden. Zehn Jahre lang war sie bei der Autobahnpolizei in Lorsch tätig, ehe sie nach Lampertheim wechselte. Nach dem Studium für den gehobenen Dienst ging es zur dezentralen Ermittlungsgruppe nach Viernheim.

In Viernheim aufgewachsen

Bayram Gül bezeichnet sich selbst als „Vernemer Bub“, denn er ist in Viernheim geboren und zur Schule gegangen. Seine Ausbildung begann er 2008. Im Anschluss ging es für ein Jahr zur Bereitschaftspolizei und danach zum K42 in Viernheim. Jetzt ist er in seiner Heimatstadt als Schutzmann vor Ort im Einsatz.