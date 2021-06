Zwei neue SB-Pavillons für Viernheim

Viernheim. In ovalen Design und markantem Sparkassenrot präsentieren sich die beiden neuen SB-Pavillons der Sparkasse Starkenburg in der Saarlandstraße und an der Ecke Mannheimer Straße/Bürgermeister Lamberth-Straße. Mit einem großen Kran wurden die beiden Pavillons mit einem Durchmesser von 3,30 Meter platziert.

© Bilder: Sparkasse Starkenburg

„Der Zugang erfolgt über eine Automatiktür, die durch einen kontaktlosen Schalter geöffnet werden kann“, weist Jürgen Schüdde (rechtes Bild), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Starkenburg, auf jeweils einen Geldautomaten und ein SB-Terminal hin. Dort können beispielsweise Kontostände abgefragt, Kontoauszüge ausgedruckt, Überweisungen getätigt und Lastschriften zurückgegeben werden. Die neuen Terminals sind mit einem großen Touchscreen mit integrierter Bildschirmtastatur, einem konventionellen Kartenleser und einem kontaktlosen Kartenleser ausgestattet. Die Nutzung des kontaktlosen Kartenlesers wird ab Herbst möglich sein. Die Öffnungszeiten der SB-Pavillons sind täglich von 5 Uhr bis Mitternacht – analog der SB-Bereiche der anderen Sparkassenfilialen in Viernheim.

Ein paar Tage müssen sich die Kunden der allerdings noch gedulden, um den Service in den schicken Pavillons in Anspruch nehmen zu können. „Wir rechnen mit der Live-Schaltung der Datenleitungen und somit der Inbetriebnahme Anfang Juli“, gibt Jürgen Schüdde einen Ausblick. red (Bilder: Sparkasse Starkenburg)