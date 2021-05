Zwei Hütten bei Kleingärtnern in Viernheim abgebrannt

Viernheim. Zwei Gartenhütten sind komplett abgebrannt, vier weitere stark beschädigt: In der Kleingartenanlage „Am Lampertheimer Weg“ in Viernheim ist am Freitag kurz vor Mitternacht ein Feuer ausgebrochen. Durch Gasflaschen dort gab es zudem mehrere Explosionen, erklärt Stadtbrandinspektor Michael Ahnert. Die Feuerwehr wurde um 23.50 Uhr alarmiert. Als sie ankam, stand die Hütte vollkommen in Brand, und das Feuer hatte bereits auf das Häuschen auf dem Nachbargrundstück übergegriffen.

Vor Ort traf die Polizei auf einen 34-jährigen Mann, der erklärte, in der Gartenhütte einen Grill befeuert zu haben und dann eingeschlafen zu sein. Das Grillfeuer soll den Brand ausgelöst haben. Da die Polizei eine Brandstiftung aber nicht ausschließen kann, hat der Kriminaldauerdienst Darmstadt die Ermittlungen übernommen. Die Beamten schätzen den Schaden nach ersten Erkenntnissen auf rund 10 000 Euro.

Der Feuerwehr gelang es nach rund einer Stunde, den Brand zu löschen. Der Aufwand für die Aktiven war aber enorm, sagt Stadtbrandinspektor Michael Ahnert: „Das große Problem dort ist die Löschwasserversorgung. In der Nähe gibt es keinen Hydranten.“ Deshalb haben die Brandschützer zunächst das Löschwasser aus fünf Fahrzeugen - insgesamt mehr als 20 000 Liter - genutzt, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Dann legten sie eine Leitung am Hydrant am Taubenheim, um wieder auftanken zu können.

Riesiger Aufwand für Einsatzkräfte

„Die Hütten stehen sehr eng aneinander und sind aus Holz gebaut. Zudem werden dort Gasflaschen gelagert, es gibt Photovoltaik-Anlagen, Grills und jede Menge Ausstattung, die in Brand gerät“, sagt Ahnert. Die Feuerwehr könne zudem nicht in die Anlage hineinfahren, weil die Wege zu schmal sind für die großen Einsatzfahrzeuge. „Also müssen wir außen parken und die Schläuche samt Ausstattung erstmal reintragen.“

Im Einsatz hatte er 25 Feuerwehrleute, darunter zwei Atemschutzträger. Mit der Arbeit vor Ort war es nicht getan: Zurück auf der Wache musste alles gesäubert und aufgeräumt werden. Nicht nur in der Nacht, sondern auch am Samstag hatten die Aktiven damit zu tun. „Den Rest machen wir am Montag“, sagt Ahnert. cos

