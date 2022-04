Zwei Hessenmeistertitel für Team Body Attack

Viernheim. Kürzlich wurde die Wako Hessenmeisterschaft in Fulda ausgekämpft. Vom Team Body Attack traten drei Sportlern zur Hessenmeisterschaft und ein Sportler zum Newcomer-Turnier an. Gekämpft wurde Vollkontakt mit Low-Kick, was die Viernheimer das erste Mal ausprobierten und das sehr erfolgreich. Andras Kiss wurde Hessenmeister in der Klasse bis 86 Kilo, und Maximilian Peter sicherte sich den Titel in der Klasse bis 63,5 Kilo. Über die Vizemeisterschaft freute sich Delayne Dechant (bis 60 Kilo). Newcomer Luca Meissner sich den Turniersieg sichern. red

