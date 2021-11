Zwei Firmen ausgezeichnet

Viernheim. Das Förderprogramm „Lokale Ökonomie“ dient insbesondere der Steigerung der Attraktivität der Innenstadtgeschäfte, Dienstleistungsbetriebe, Praxen und Gastronomie und soll Existenzgründende sowie kleinere und mittlere Unternehmen bei investiven Maßnahmen finanziell unterstützen. Gleich zwei Unternehmen wurden nun von Bürgermeister Matthias Baaß und Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz nach erfolgreicher Umsetzung im Rahmen des EU-Förderprogramms mit einer Urkunde ausgezeichnet: ARTee – der Teeladen mit den Inhaberinnen Edith Kempf und Alexandra Thomas (Rathausstraße 23) sowie das Bengisu’s Früchtehaus mit Obst, Gemüse und türkischen Spezialitäten von Filiz Sevimli in der Rathausstraße 36.

Baaß: „Das Coronavirus stellt eine so noch nicht da gewesene Herausforderung dar und das gilt in besonderer Weise für unsere Innenstädte sowie deren Akteure.“ Umso bedeutsamer sei es, dass diese Unternehmerinnen den Mut hatten, sich auf die Zukunft zu konzentrieren und hierzu wichtige Schritte eingeleitet haben, so Bürgermeister Baaß beim Besuch der Unternehmen in der Viernheimer City. Auch Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz bedankte sich bei den Geschäftsführerinnen für die Entschlossenheit und das Selbstvertrauen, die eigene Zukunft aktiv zu gestalten.

Beide Unternehmen hatten in ihrem Geschäft in energiesparende Maßnahmen investiert und gleichzeitig die Attraktivität des eigenen Ladens gesteigert. Hilfreich empfanden die Antragstellerinnen die vorherige verpflichtende kostenfreie Energieberatung. So konnten wichtige Erneuerungs- und Einsparungsmöglichkeiten gefunden werden. Auch wenn die Antragstellung für die Unternehmerinnen mit etlichem Aufwand verbunden war, sind letztendlich alle mit dem Ergebnis hochzufrieden. „Die Mühen haben sich absolut gelohnt“, so Filiz Sevimli, Edith Kempf und Alexandra Thomas einstimmig, die sich in diesem Zug bei Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz für die gute Betreuung während der Antragstellung ausdrücklich bedanken. „Die Verpflichtung im Rahmen des Förderprogramms einzugehen, war für uns nach der schwierigen Corona-Zeit ein wichtiger Schritt in die Zukunft und ein schönes Gefühl, dass es weiter geht“, so die Inhaberinnen von ARTee.

Bereits sieben Geschäfte konnten bei den Bemühungen zur Steigerung der Attraktivität durch das Förderprogramm unterstützt werden. Noch bis Juni 2022 haben Unternehmen im Kernbereich die Chance, bei einer Neuinvestition mit bis zu maximal 50 Prozent der Gesamtsumme in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt zu werden.

Mit der Durchführung des Lokale-Ökonomie-Projektes ist wieder die städtische Wirtschaftsförderung unter der Leitung von Alexander Schwarz beauftragt. Hier erfolgt auch die Antragsberatung, die aufgrund der Komplexität der Antragsunterlagen und -bestimmungen dringend empfohlen wird. Interessenten können sich telefonisch unter 06204/98 82 31 oder 98 82 32 direkt an die Wirtschaftsförderung wenden.

Das Antragsformular plus der dazugehörigen Anlagen sowie die Förderrichtlinien zur „Lokalen Ökonomie“ mit wichtigen Informationen zur Antragstellung gibt es auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de. red