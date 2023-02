Zwei Einbrüche in Viernheim beschäftigen derzeit die Kriminalpolizei. Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in das Büro einer Werkstatt in der Industriestraße eingebrochen. Dafür haben sie laut Polizeiangaben ein Fenster eingeschlagen. Die Täter haben Geld gestohlen. Außerdem schätzen die ermittelnden Beamten den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

In der Nacht zum Sonntag wurde

...