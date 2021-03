Viernheim. Wenn sie anderen Menschen von ihrem Beruf erzählen, breitet sich erstmal betroffene Stille aus. Ines Steyrleuthner und Janina Otte arbeiten im Viernheimer Hospiz Schwester Paterna. „Die meisten stellen sich das als düsteren Ort vor“, sagt Otte. „Sie sind überrascht, wenn ich sage, dass im Hospiz auch gelacht wird. Sehr viel sogar!“ Für die beiden ist es „der schönste Ort und der schönste Beruf der Welt“. Doch gerade deshalb hatten sie eine Bedingung, bevor sie zum Jahresanfang als Doppelspitze die Leitung antraten: „Sperrt uns nicht nur mit dem Computer im Büro ein – wir sind immer noch Krankenschwestern, und zwar mit Leib und Seele“, sagt Steyrleuthner und lacht.

Mehr Anfragen als Plätze

AdUnit urban-intext1

Zwei Jahre nach der Eröffnung des Hospizes übernahmen sie von ihrer Vorgängerin ein voll ausgelastetes Haus. 219 todkranke Menschen wurden dort seit Januar 2019 auf ihrem letzten Weg begleitet. Die zehn vorhandenen Betten seien stets belegt – „und es gibt mehr Anfragen als Plätze“, so Steyrleuthner. Die 20 Mitarbeiter hätten im Schichtbetrieb alle Hände voll zu tun, zusätzliche Kräfte würden derzeit gesucht. Hospizbetten seien rar und der Einzugsbereich des Hauses gehe deshalb weit über Viernheim hinaus, decke den Odenwald ab, reiche bis Heidelberg und in die Pfalz. „Die nächsten Hospize sind in Bensheim und Eberbach“, sagt die 46-Jährige. „Viernheim kann stolz darauf sein, ein Hospiz zu haben.“

Steyrleuthner ist in Viernheim aufgewachsen und hat in den vergangenen Jahren in Krankenhäusern und Hospizen in der Region Erfahrung gesammelt. „Aber ich dachte immer: Wenn es einmal ein Hospiz in meiner Heimatstadt gibt, will ich dort arbeiten“, erzählt sie. Während sie jetzt jeden Tag zu Fuß zur Arbeit kommt, hat ihre Kollegin Otte es zwar weiter, genießt aber den Arbeitsweg von Ludwigshafen nach Viernheim. „Ich fahre mit dem Rad und kann unterwegs alles verarbeiten, was am Tag passiert ist“, sagt die 36-Jährige. Das Begleiten eines alleinstehenden Hospizgastes bei der endgültigen Auflösung seiner Wohnung, der unausweichliche Tod der Menschen, die sie betreut oder die Ängste und Trauer der Angehörigen: „Das alles bringt mich natürlich dazu, mich auch mit meiner eigenen Endlichkeit zu beschäftigen“, sagt Otte. Aber wie Steyrleuthner hat auch sie im Laufe ihrer Arbeit in Krankenhäusern und Hospizen gelernt, „mitzufühlen, aber nicht mitzuleiden.“ Und den großen Vorteil der Arbeit im Hospiz zu sehen: Zeit für einen Menschen zu haben, ihn ganzheitlich betreuen zu können – den Pflegeberuf also genauso leben zu können wie er sein sollte. Ottes Kollegin beschreibt das so: „Im Krankenhaus kannte ich von den Patienten oft nur die Blutwerte. Hier kenne ich die Namen ihres Hundes, das Lieblingsspiel ihrer Enkel und weiß, dass sie am liebsten Schokopudding essen.“

Corona erschwert alles

Doch gerade diese Nähe zu den Menschen, die beide so schätzen, ist momentan viel schwer umzusetzen als sonst. Wegen Corona. Es sei eine echte Herausforderung, den Betrieb gewohnt familiär unter Pandemiebedingungen aufrecht zu halten, sagt Steyrleuthner. So gut es nur geht, achte das Team darauf, dass sich die Bewohner trotz aller Auflagen in ihren letzten Tagen nicht isoliert fühlen. „Das heißt: Wir machen zum Beispiel bei jedem Angehörigen, der zu Besuch kommt, einen Schnelltest. Das bedeutet für uns natürlich jede Menge Bürokratie“, sagt Otte mit Blick auf ihren Computer.

AdUnit urban-intext2

Corona bremst auch einige der Pläne aus. Als neue Chefinnen wollen Otte und Steyrleuthner zwar „das Rad nicht neu erfinden“, sagen beide. Aber zwei Aspekte sind ihnen wichtig: Neben der eigenen tatkräftigen Mitarbeit bei den Pflegeaufgaben wollen sie mehr Öffentlichkeitsarbeit machen und dabei über das Hospiz und das Thema Tod aufklären. Auch die verschiedenen Angebote zur palliativen Versorgung in Viernheim würden sie gerne noch besser vernetzen – sobald Corona das zulässt. „Es ist schön, jetzt als Leitung mehr Entscheidungsfreiheit zu haben“, sagt Otte voller Vorfreude auf all diese Möglichkeiten. Aber noch breiter wird ihr Lächeln bei einem Blick in den Dienstplan: „Morgen haben wir beide Küchendienst“, sagt sie zu Steyrleuthner, die lachend ergänzt: „Und wir lieben es!“