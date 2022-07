Zwei Cafés an einem Ort

Viernheim. Zum Thema „Gemeinsam – nicht einsam“ werden zwei Erzählcafés, nämlich der Ladies Talk des Vereins Lernmobil und das Müttercafé des Familienbildungswerkes, am Donnerstag, 28. Juli, von 10 bis 12 Uhr gemeinsam auf dem Apostelplatz stattfinden.

Geflüchtete und migrierte Frauen bleiben in der öffentlichen Wahrnehmung oft unsichtbar. Die Teilnehmerinnen beider Cafés, die sonst in den Räumen der jeweiligen Einrichtung stattfinden, kommen deshalb auf dem Apostelplatz zusammen, um für die Bürgerinnen und Bürger sichtbarer zu werden. Die Passanten sind herzlich eingeladen, sich an den Gesprächen zu beteiligen.

Es gibt Fingerfood und die Kinder werden von Mitarbeiterinnen des Familienbildungswerkes vor Ort betreut und mit altersgerechten Spielen beschäftigt. Das Lesemobil „Flitzi“, das ebenfalls vor Ort sein wird, ist ein Lastenfahrrad, dessen Kiste mit Medien zu bestimmten Themen bestückt ist. Vorgelesen wird auf Deutsch und Arabisch. red