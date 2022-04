Zwei BMW aufgebrochen

Viernheim. Nachdem in der Nacht zum Dienstag in Lampertheim gleich drei BMW aufgebrochen und die Navigationsgeräte ausgebaut worden sind, waren in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte mit gleichem Ziel in Viernheim unterwegs. Die beiden Fahrzeuge, die hier aufgebrochen wurden, parkten laut Polizeiangaben in der Rektor-Mayr-Straße und der parallel verlaufenden Straße Im Schafläger.

Winterreifen gestohlen

Die Täter bauten jeweils die Schalteinrichtung und die fest eingebauten Navigationsgeräte aus. Zudem wurden Im Schafläger die vier Winterreifen samt Felgen aus dem Kofferraum des 1-er BMW mitgenommen. Bei den Autos wurden die Dreiecksscheiben eingeschlagen, um sich Zugang zu verschaffen. Genauso waren die Täter auch in Lampertheim vorgegangen, wie die Polizei am Vortag berichtet hatte.

Wer im Zusammenhang mit den Taten Hinweise geben kann, sollte sich an die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/70 60 wenden. kur/pol