Zwei Bigbands spielen gemeinsam

Viernheim. Zwei Partnerstädte, zwei Bigbands, ein großes Orchester: Das lässt sich am kommenden Samstag, 22. April, ab 19.30 Uhr in Viernheim erleben, wenn „The Great Band“ im Bürgerhaus aufspielt. „The Great Band“ ist ein Zusammenschluss der Viernheimer THW-Bigband und der Harmonie Bigband aus Viernheims französischer Partnerstadt Franconville und verspricht feinste Klassiker des Bigband-Jazz.!

Die beiden Bigbands laden gemeinsam zu einem wundervollen Abend ein, bei dem die musikalische Freundschaft über Landesgrenzen hinweg gefeiert werden soll. In Jazzclubatmosphäre können die Gäste an diesem Abend klangvoller Musik lauschen und sich kulinarisch mit ausgewählten Speisen und Getränken vom Restaurant Galicia verwöhnen lassen. Ein Konzert wie dieses hat es – so die Organisatoren in ihrer Pressemitteilung – in dieser Form in Viernheim noch nicht gegeben. Die beiden Leiter der Orchester, Cédric Mahé und Albert Hofmann, haben ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das in einzigartigem Clubambiente von 37 Musikerinnen und Musikern dargeboten wird.

Wer dieses musikalische Erlebnis nicht verpassen möchte, kann sich im Vorverkauf Karten für das Konzert sichern. Tickets sind entweder in der Kaffeerösterei Artezania, Kettelerstraße 3a, oder online unter http://Gstoo.de/greatband für zehn Euro erhältlich. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. red