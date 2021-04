Viernheim. An Ostersonntag und- montag gelten die gleichen Besuchsregeln im Viernheimer Forum der Senioren wie an allen anderen Tagen. Das hat Betriebsleiter Jürgen Hoock auf Anfrage erklärt. Demnach dürfen die Bewohner zwei mal pro Tag Besuch empfangen. „Rein theoretisch“, schränkt Hoock ein. Denn bei 130 Bewohnern kämen dann am Tag 260 Menschen ins Gebäude, und das sei nicht zu handhaben. Die meisten Besucher holten ihre alten Herrschaften aber ohnehin zu einem Spaziergang in der Innenstadt ab. Es werde am Eingang überwacht, ob die Gäste die Hygieneregeln beachten, zudem müsste sich jeder einem Corona–Schnelltest unterziehen, so Hoock.

Die Besuche von bettlägerigen Menschen und von palliativ betreuten Patienten seien nicht eingeschränkt, ergänzte der Betriebsleiter. Allerdings würden natürlich auch diese Besucher getestet.

Die Bewohner würden einmal pro Woche schnellgetestet. Im Dezember vergangenen Jahres hat das Forum der Senioren 40 infizierte Bewohner und 20 infizierte Mitarbeiter gezählt. Nachdem die Leute inzwischen alle geimpft seien, gebe es aktuell keinen einzigen Fall in dem Haus. Hoock: „Diese Krise ist Gott sei Dank vorbei. Aber ich klopfe drei mal auf Holz.“ mas