Zuschauermagnet Sommerbühne

Viernheim. Die Viernheimer Sommerbühne bleibt von der Sonne verwöhnt und lockt immer wieder zahlreiche Musikfreunde in die Innenstadt. So auch am Sonntagabend, als der Rovigoplatz wieder gut gefüllt war und schnell beste Stimmung aufkam. Aus der Radiobox, so der Name der Band, ertönten Klassiker am laufenden Band. Mit ihren Liedern bewegten sich die vier Musiker und das Publikum altersmäßig auf Augenhöhe. Aber selbst jüngeren Besuchern waren die Oldies nicht ganz unbekannt.

Entsprechend wurde auch vor der Bühne viel gesungen und getanzt. Man kannte die Stücke eben noch aus eigenen Jugendzeiten und spendete entsprechend viel Applaus.

Spontan und auf Zuruf

Das Quartett mit Gitarrist Wolfgang Sing, Keyboarder Matthias Karb, Bassist Chris Lindner und dem Viernheimer Schlagzeuger Walter „Kippe“ Helbig spielte und sang die Lieder spontan oder auf Zuruf. „Wir haben keine vorgefertigte Setliste, sondern bedienen uns aus unserem großen Repertoire. Was gespielt wird, passiert alles je nach Lust und Laune“, antworteten die Musiker auf die Frage, was an diesem Abend zu hören sein würde.

Mit der Auswahl haben die vier Profimusiker den Geschmack der Zuhörer ganz genau getroffen. Bei „Jailhouse Rock“ von Elvis Presley, „Every Breath You Take“ von Sting, „Take It Easy“ von den Eagles, „Ride Like The Wind“ von Christopher Cross, „All Right Now“ von Free, „Purple Rain“ von Prince, „Unchain My Heart“ und „You Can Leave Your Hat On“ von Joe Cocker oder „All My Loving“ und „Hey Jude“ von den Beatles stimmten die Zuhörer schnell mit ein. Natürlich durften außergewöhnliche Soloeinlagen der Instrumentalisten nicht fehlen.

Die Formation besteht aus vier professionellen Musikern, die sich seit vielen Jahren kennen und immer wieder in unterschiedlichen Gruppen treffen und zusammen musizieren. „Angefangen hat alles bei der Sandy Show Band, wo wir mitgespielt haben. Bei einem Auftritt im Radhaus Viernheim anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags entstand dann die Radiobox“, erinnert sich „Kippe“ Helbig an die Anfänge der Band. „Seither spielen wir in unregelmäßigen Abständen, wenn es die Zeit zulässt.“

Mit den Good Old Boys präsentiert sich am kommenden Donnerstag, 11. August, ab 20 Uhr die wohl älteste Newcomer-Band der Stadt auf der Viernheimer Sommerbühne. In der Brundtlandstadt sind die Jungs, die sich selbst als „ältere Herren“ bezeichnen, allerdings keine Unbekannten mehr und locken bei ihren „Heimspielen“ immer wieder zahlreiche Zuschauer an. Vor neun Jahren wurde die Formation ins Leben gerufen, sie hat seither ihr Repertoire Stück für Stück ausgebaut.

Auch diesmal steht der Spaß an handgemachter Musik im Vordergrund. Beim Auftritt der Good Old Boys ist gute Laune bei Blues, Rock, Country, Schlager und Swing, wobei jeder mitsingen kann, programmiert. Wer Lieder von Marius Müller-Westerhagen, Andreas Gabalier, Tina Turner, Creedance Clearwater Revival oder Oasis live erleben möchte, für den ist der Rovigo-Platz die richtige Adresse.

Die 14. Viernheimer Sommerbühne bietet noch bis zum Sonntag, 28. August, jeden Donnerstag und Sonntag Live-Musik auf dem Rovigoplatz.