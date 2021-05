Zusatzqualifikation belohnt

Viernheim. 20 Schüler der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) bekamen vergangene Woche nach erfolgreich bestandener Prüfung die Zertifikate für ihr „Diplôme d’Etudes en langue française“ (DELF) von ihrer Lehrerin Romy Reis-Hilkert überreicht.

Die DELF-Diplome sind eine international anerkannte Zertifizierung für die französischen Sprachkenntnisse mit Französisch als Fremdsprache und besteht aus vier Leistungsniveaus: A1, A2, B1 und B2. Im Anschluss können das „Diplôme approfondi de langue française“ (DALF) mit den Niveaus C1 und C2 erworben werden. Die Prüfung gliedert sich jeweils in vier Teile: Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und Sprechen. Die Niveaus A1 und A2 bescheinigen grundlegende Sprachkenntnisse, die Inhaber des Diploms sind in der Lage, einfache Gespräche auf Französisch zu führen. DELF-B1- oder DELF-B2-Zertifizierte können auch komplexeren Diskussionen folgen und darin ihre eigene Meinung ausdrücken und begründen.

In diesem Jahr erreichen elf Schüler und Schülerinnen das Niveau A1, sieben A2 und sogar jeweils ein Schüler das Niveau B1 und eine Schülerin B2. Mit dem Diplom B2 muss die Schülerin nun keine weitere Sprachprüfung ablegen, wenn sie an einer französischen Universität studieren möchte.

Die Schüler, die die schriftlichen an der AvH und die mündlichen Prüfungen erfolgreich am Institut Français in Mainz absolviert haben, haben sich im Vorfeld alle 14 Tage zusätzlich zum regulären Französisch-Unterricht eine Doppelstunde mit der DELF-Kursleiterin Romy Reis-Hilkert auf die Prüfungen vorbereitet. Aufgrund der aktuellen Pandemielage fanden die Vorbereitungen zu den diesjährigen Prüfungen weitgehend online statt. „Ich finde es großartig, wenn jemand das zusätzlich macht“, zeigt sich die Kursleiterin von der Motivation ihrer Schüler begeistert, „und auch bei Bewerbungen sind solche zusätzlichen Qualifikationen immer ein Vorteil.“ red

