Zusatzangebot für die Bürger

Viernheim. „1996 gab es noch lange nicht in jedem Büro einen Computer“, erinnert sich Bürgermeister Matthias Baaß an einen Umstand in der Stadtverwaltung, der heute selbstverständlich ist. Vor 25 Jahren öffnete das neu gestaltete Bürgerbüro im Foyer, es ist seitdem die erste Anlaufstelle im Viernheimer Rathaus.

„Es ist ein Geburtstag ohne Feier“ bedauert Baaß, „aber dafür gibt es ein Geschenk.“ Denn pünktlich zum 25-jährigen Bestehen stellt das Bürgerbüro zwölf weitere Dienstleistungen online zur Verfügung. „Da hat 1996 auch noch keiner gedacht, dass es das mal geben könnte“, freut sich der Bürgermeister über das erweiterte Serviceangebot für die Bürger.

Erste Anlaufstelle der Stadt Das Bürgerbüro ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags und dienstags von 13 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist notwendig. Termine können online unter www.viernheim.de oder über die Servicenummer 06204/988-511 vereinbart werden. Das Büro ist Anlaufstelle für rund 40 verschiedene Dienstleistungen. Online möglich sind Dienstleistungen wie Antrag des Führungszeugnisses, Antrag Gewerbezentralregisterauszug, KFZ-Außerbetriebsetzung, KFZ-Adressänderung, KFZ-Namensänderung, KFZ-Wiederzulassung, KFZ-Umschreibung innerhalb des HP-Bereichs, Antrag auf Rundfunkgebührenbefreiung, An- und Abmelden eines Hundes, Melderegisterauskunft, Steuer-ID sowie die Beantragung von Briefwahlunterlagen. su

Mit Hilfe neuer digitaler Antragsverfahren des Rechenzentrums „ekom21“, des kommunalen IT-Dienstleistungsunternehmens und Partners der Stadt, können einige Anträge bequem von zuhause erledigt werden. „Voranmeldung eines Umzuges oder eines Zuzuges, die An- oder Abmeldung einer Nebenwohnung, Übermittlungssperren, Auskunftssperren, einfache und erweiterte Meldebescheinigungen oder eine Verlusterklärung eines Passes oder Personalausweises“ zählt Bürgerbüro-Teamleiter Jörg Gutperle auf.

Online-Anträge von zuhause aus

Auch Parkausweise für die Innenstadt kann man beantragen, die grünen Ausweise kommen dann wenige Tage später daheim in den Briefkasten. „Das spart den Besuch im Rathaus“, sagt Gutperle. Bei einigen Vorgängen ist aus rechtlichen Gründen immer noch eine Präsenzpflicht vorgeschrieben, Ausweisdokumente können nur persönlich im Bürgerbüro beantragt und abgeholt werden, weil zum Beispiel auch eine Unterschrift geleistet werden muss.

Woran noch gearbeitet wird, ist die Möglichkeit der Zahlung per EC- oder Kreditkarte im Bürgerbüro. „Dazu muss auch das System im Hintergrund funktionieren, dass die Zahlungen gleich korrekt gebucht werden“, erklärt der Bürgermeister und hofft, dass es Anfang 2022 klappt mit dem bargeldlosen Zahlen.

Das Bürgerbüro-Team umfasst derzeit neun Mitarbeiter. Mit rund 400 Besuchern pro Woche ist das Bürgerbüro der am stärksten nachgefragte Bürgerservice der Verwaltung. Pandemiebedingt wurden die Öffnungszeiten angepasst, für Besuche ist eine Voranmeldung erforderlich. „Das System hat sich auch bewährt“, sagt Matthias Baaß, und Jörg Gutperle stimmt zu: „Wir haben nur positive Resonanz, weil die Anliegen schnell erledigt werden und es kaum Wartezeiten gibt.“ Neben den Aufgaben des Einwohner-, Ausländer-, Pass-, KFZ- und Ausweiswesens, Beglaubigungen, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Führungszeugnissen und Fundbüro ist das Team auch für die Durchführung von Wahlen zuständig. „Das Jahr 2021, mit fünf Wahlen und dem Alltag unter Corona-Bedingungen, war wirklich nicht einfach“, sagt Gutperle, der seinen Mitarbeitern für den Einsatz dankt – nicht nur für den in den letzten Monaten, sondern auch in den vergangenen 25 Jahren.