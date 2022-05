Zurück auf der Bühne

Viernheim. Die Viernheimer Band „Feel“ feierte am Samstagabend mit dem Live-Konzert im Deutschen Haus eine erfolgreiche Rückkehr auf die Bühne. Der Innenhof der Kultgaststätte in der Weinheimer Straße war fast ganz gefüllt, während die Musiker ihr Equipment in der alten Scheune aufgebaut hatten. „Es fühlt sich an, als wäre es nie anders gewesen, und das, obwohl am Wochenende das Mannheimer Stadtfest stattfindet“, freute sich Gastwirt Michael Wunderle über den guten Besuch und die tolle Stimmung.

Auch die Zuhörer genossen den musikalischen Abend, bei dem es nicht nur Hits der Musikgeschichte am laufenden Band zu hören gab. Viele trafen Freunde und alte Bekannte nach langer Zeit wieder. Es herrschte fast schon eine familiäre Atmosphäre. Das schien auch den fünf Musikern zu gefallen, die große Spielfreude zeigten. Die Lieder aus dem umfangreichen Repertoire passten zum Altersdurchschnitt des Publikums. Es war also nicht außergewöhnlich, dass bei vielen Stücken lauthals oder etwas leiser mitgesungen wurde. Thorsten Popp, Lutz Ackermann, Knut Weidner, Michael Ernst und Bruno Kempf verstanden es einmal mehr, die Besucher in Erinnerungen schwelgen zu lassen.

Publikum fordert Zugaben

In den mehr als zwei Stunden spielten die fünf Viernheimer handgemachten Acoustic-Rock und weltbekannte Popsongs. Das Repertoire reichte von Eric Claptons „Layla“ über „Money For Nothing“ von Dire Straits, „Zimmer im Blick“ von Revolverheld, „For You“ von Manfred Mann, „Hotel California“ von den Eagles, „Purple Rain“ von Prince und „Rocket Man“ von Elton John bis hin zu „Schickeria“ der Spider-Murphy-Gang. Natürlich durfte die Band nicht ohne Zugaben die alte Scheune verlassen, die sicher bald wieder als Bühne für einen Live-Auftritt zur Verfügung stehen dürfte. JR

