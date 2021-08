Zur Normalität zurückkehren

Zu den aktuellen Angeboten des Waldschwimmbads

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Familienfreundliches Waldschwimmbad? – Verne vorne? In der Tageszeitung habe ich gelesen, dass Kinder bis einschließlich zehn Jahren freien Eintritt in das Frei- und Hallenbad in Lampertheim haben. Die Begründung lautet: „Schwimmen lernen ist wichtig und rettet im Ernstfall sogar Leben.“

Wie sieht es in Viernheim aus? Jugendliche unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen ins Freibad. Spielplatz, Sandkasten, Planschbecken, Rutsche, Beachvolleyballfeld, Spielfelder sind gesperrt. Eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern zahlt pro Badebesuch 14 Euro bei nur begrenzter Badezeit und Angebot. Es gibt keine Saisonkarten und keine Familienkarten. Liegen werden nicht ausgeliehen.

Eintritt erfolgt nur über eine Online-Reservierung – was machen Menschen, denen dieses Verfahren nicht zur Verfügung steht? Es gibt keine Liste, in die sich die Besucherin oder der Besucher eintragen kann. Ich habe es erlebt, dass der Badebesuch verwehrt wurde, weil keine Online-Registrierung vorlag, an diesem Tag befanden sich maximal zehn Personen im gesamten Bad.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ich habe bereits mehrere Mails an die Geschäftsführung der Stadtwerke geschrieben, die Antwort lautete, dass die Maßnahmen aufgrund der Corona/Hygiene-Verordnung notwendig sind. Meine Frage, warum es in den Bädern in unserem Umkreis diese Restriktionen nicht gibt, blieb bisher unbeantwortet.

Ich bin leidenschaftliche Waldschwimmbad-Besucherin und habe mich in all den Jahren dort immer sehr wohl gefühlt. Dies ist infolge der Restriktionen nicht mehr der Fall, wenn ich das Schwimmbad betrete, sehe ich nur noch Absperrbänder und Einschränkungen/Verbote. Es herrscht dort sehr oft schon fast eine gespenstische Leere, keine Kinder, keine Jugendlichen. Die gewohnte Willkommenskultur bleibt auf der Strecke.

Weiterhin habe ich aus der Presse entnommen, dass zum Beispiel in Lampertheim ein Stadtpark-Festival in Kooperation mit der Stadt stattfindet. Warum wird in Viernheim nichts dergleichen angeboten?

Liebe Geschäftsführung, lieber Aufsichtsrat der Stadtwerke Viernheim, liebe Stadtverwaltung wann kehren wir wieder zur Normalität zurück? Engagement, Vorreiter sein bei sehr vielen Projekten war das Merkmal unserer Stadt und machte das soziale Leben aus. Wir sollten wieder Mut zeigen und zur Normalität zurückkehren – Verne vorne!

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3