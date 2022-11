Viernheim. Bei einer achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe werden 50 Euro fällig. Alkoholgenuss in öffentlichen Parkanlagen kostet 75 Euro. Wird der Hundekot von Herrchen oder Frauchen nicht unverzüglich entfernt, sind es 115 Euro. Und bei unerlaubter Werbung, die zu lange hängen bleibt, sogar 200 Euro. So steht es im Bußgeldkatalog, den der Magistrat verabschiedet hat. Mit der Auflistung der Beträge und einer neuen Gefahrenabwehrverordnung beschäftigen sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses in ihrer Sitzung am Donnerstag, 3. November, 19 Uhr, im Bürgerhaus. Abschließend entscheidet die Stadtverordnetenversammlung, die am Freitag, 11. November, 19 Uhr, an gleicher Stelle tagt.

Die momentane Fassung der Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Viernheim stammt aus dem Jahr 2016. Für Ordnungsamtsleiter Sebastian Geschwind ist es somit an der Zeit, Formulierungen zu präzisieren und die bisherigen Regelungen an die veränderten Erfordernisse anzupassen. Aktiv wird die Verwaltung laut Geschwind auch deshalb, weil sie eine „zunehmende Vermüllung von öffentlichen Flächen“ feststellt. Abfall werde einfach liegengelassen, Gegenstände würden nicht ordnungsgemäß entsorgt. Auch komme es vor, dass der Inhalt von Sammelbehältern mutwillig auf einer Anlage verstreut werde. Das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung hält es daher für dringend geboten, Regeln zum Umgang mit Müll und Sammelgut in die neue Gefahrenabwehrverordnung aufzunehmen, um Übeltäter zur Rechenschaft ziehen zu können. In den Sitzungsunterlagen beschreibt die Stadt die jüngsten negativen Entwicklungen als „Ergebnis eines massiven Verhaltensproblems einzelner Verursacher oder Verursachergruppen“. Was damit gemeint ist, lässt Sebastian Geschwind auf Nachfrage der Redaktion allerdings offen.

Füttern von Raben verboten

In der Vorlage steht auch, dass das Füttern von Rabenvögeln verboten ist. Auf Bolzplätzen spielen dürfen künftig nur noch Jugendliche unter 18 Jahren. Strenger durchgreifen wollen die Ordnungshüter ebenso gegenüber Hundehaltern, die ihrem Vierbeiner zu viel durchgehen lassen. In der Nähe von Schulen, Kindergärten und Spielplätzen sind Hunde an einer maximal zwei Meter langen Leine zu führen. Auch auf bestellten Feldern haben die Haustiere nach Ansicht der Stadtverwaltung nichts zu suchen. Die Besitzer werden im Fall der Fälle zur Kasse gebeten. Das gilt auch, wenn sie keine ausreichende Zahl an Kotbeuteln vorweisen können. Handlungsbedarf sieht die Verwaltung überdies bei Rad-, Wander- und Feldwegen. Werden diese verschmutzt und nicht umgehend wieder gereinigt, drohen Strafen.

Generell sei das Aufgabengebiet im Bereich „Sicherheit und Ordnung“ sehr breit, erklärt Geschwind. Die Mitarbeiter der Stadtpolizei seien aufgrund der unterschiedlichen Jahreszeiten und Rahmenbedingungen immer wieder in anderen Zusammenhängen gefordert.

Neue Wege geht die Stadt mit ihrem Bußgeldkatalog. Bislang hatte die Verwaltung einen Bußgeldrahmen von 5000 Euro. Die Höhe der jeweiligen Forderung wurde laut Geschwind „im Rahmen des zustehenden Ermessens festgelegt“. Mit den nun vorgesehenen einheitlichen Sätzen solle der Bürger hingegen „bereits im Vorfeld klar erkennen, welche Bußgeldhöhe ihn bei entsprechender Zuwiderhandlung erwartet“. Gleichzeitig reduziere dieses Vorgehen den Aufwand innerhalb der Verwaltung.

An welcher Stelle es für die Bürger künftig ungewohnt teuer werden könnte, kann Geschwind nicht sagen. Ein Vergleich zur momentanen Situation sei nicht möglich, da es eben keine festen Sätze gebe. Bei der Festlegung der künftigen Beträge habe sich der Magistrat am öffentlichen Interesse orientiert. Die Bußgeldhöhen in anderen Kommunen hätten dabei keine Rolle gespielt.

Kontrolle der Leinenlänge

Keinen Zweifel lässt Sebastian Geschwind daran, dass das Ordnungsamt auch nicht ganz leicht zu überprüfende Vergehen künftig ahnden will. So werde die Länge der Hundeleine „im Bedarfsfall mit einem geeigneten Messgerät kontrolliert“. Die Überlegung, bei Kleinbeträgen von teilweise nur fünf Euro könnte das Verhältnis zum Verwaltungsaufwand nicht angemessen sein, wischt der Amtsleiter vom Tisch. „Hinsichtlich der Höhe der Verwarngelder geht es nicht um die Einnahmenseite, sondern um die Umsetzung der durch die Politik beschlossenen Regelungen des gedeihlichen Zusammenlebens.“