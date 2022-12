Zum Saisonende auf Tabellenplatz zwei

Viernheim. Am vergangenen Wochenende wurde in der zweiten Ringer-Bundesliga der letzte Kampftag absolviert, die Saison ist damit aber noch nicht beendet. So stehen noch Fragen nach den Aufsteigern und Absteigern aus, die wohl am grünen Tisch des Deutschen Ringer-Bundes geklärt werden müssen. Beteiligt ist auch der Viernheimer Stemm- und Ringclub (SRC), der trotz einer knappen Niederlage bei den Kurpfälzer Löwen Vizemeister wurde und damit einen Aufstiegsplatz hin zum Oberhaus belegt.

Schon vor dem Finale hatte die Liga für negative Schlagzeilen gesorgt. Zuerst hatte der renommierte VfK Schifferstadt aus finanziellen Gründen seinen Rückzug erklärt und damit in der Tabelle für Veränderungen gesorgt. Die Viernheimer wurden deshalb zudem um einen lukrativen Heimkampf gebracht. Die Ligaverantwortlichen befassen sich derzeit mit der neuen Lage und der daraus resultierenden Struktur für die kommende Saison.

Einen Eklat gab es beim Kampf zwischen der RKG Reilingen/Hockenheim und dem KSV Rimbach, der zunächst mit einem 0:0 gewertet wurde. Nachdem die RKG Reilingen/Hockenheim nur mit neun Ringern antrat, von denen nur acht Ringer das erforderliche Gewicht auf die Waage brachten, war bereits vor Anpfiff klar, dass Rimbach mit 36:0 gewinnt. Die Odenwälder gingen mit neun Ringern über die Waage, ließen das griechisch-römisch bis 75 Kilo unbesetzt. Doch als deren Schwergewichtler Georgi Dimitrov zu seinem Kampf nicht antrat, hatte auch Rimbach die erforderliche Mannschaftsstärke von neun Ringern nicht mehr erreicht. Dimitrov ging zwar über die Waage, war zum Zeitpunkt seines Kampfes allerdings nicht mehr in der Halle. Beide Vereine erhalten nun eine Anzeige wegen unsportlichen Verhaltens, der Ausgang ist offen.

Spannende Kämpfe

Für die Viernheimer lief es in Schriesheim sportlich nicht so gut. Obwohl sie den Hinkampf mit 19:9 noch deutlich gewonnen hatten, gingen sie an der Bergstraße als Verlierer von der Matte. Die Gastgeber hatten dagegen Grund zum Jubel, wurde doch so in letzter Sekunde der Klassenerhalt geschafft.

Viernheims Cristian Vagiunic lieferte im griechisch-römischen Stil (bis 57 Kilo) ab und wurde gegen Hleb Bohdan vorzeitig zum Sieger erklärt. Weil Georgy Ivanov im Schwergewicht (Freistil, 130 Kilo) seinem Gegenüber Riza Yildirim unterlegen war, verkürzten die Gastgeber auf 3:4.

Schultersieg hieß es am Ende im freien Stil (61 Kilo) für Gästeringer Demian Liutcanov gegen Asis Isaev. Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Julian Scheuer wurde Pascal Mieslinger in der 98-Kilo-Klasse (griechisch-römisch) kampflos zum Sieger erklärt.

Weil Mirko Hilkert im griechisch-römischen Stil (66 Kilo) von Virgil Munteanu gleich zu Beginn mit einem Angriff überrascht wurde und sich nicht mehr befreien konnte, kamen die Löwen zu vier weiteren Punkten und führten zur Pause mit 11:8.

Nach Wiederbeginn sorgte Sebastian Schmidt in der Klasse bis 86 Kilo Freistil gegen Beat Schaible mit einem Punktsieg dafür, dass der Viernheimer Anhang wieder jubeln konnte. Danach verlor Greco-Spezialist Pascal Hilkert (71 Kilo) im ungewohnten Freistil knapp gegen Malik Bicekuev.

Florian Scheuer konnte sich leicht angeschlagen gegen Steven Brandy Schäfer im Griechisch-Römisch bis 80 Kilo knapp behaupten und brachte die Südhessen wieder näher ran. Die Spannung stieg, als SRCler Vasile Alexandru Dosoftei gegen Alexander Riefling im griechisch-römischen Stil (75 Kilo) einen Sieg durch technische Überlegenheit feierte und Viernheim mit 15:12 in Führung brachte.

Im abschließenden Kampf holte Hossein Alizadeh gegen Arkadiusz Böhm dann aber doch noch die nötigen Punkte für den Löwen-Sieg und bescherte den Hausherren zum Saisonende noch den Sprung ans rettende Ufer. JR