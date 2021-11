Zum 16. Mal ungeschlagen

Viernheim. Drei Gegentreffer, das war für den TSV Amicitia in der Fußball-Kreisliga Mannheim eine neue Erfahrung, denn bisher konnten sich die Viernheimer stets auf eine starke Defensive verlassen. Weil man in der Partie beim TSV Neckarau aber selbst fünf Tore erzielte, konnte ein 5:3-Sieg gefeiert werden, und man blieb auch im 16. Spiel ungeschlagen.

Trotz großer Personalsorgen zeigten die Blaugrünen eine dominante Vorstellung, lagen zur Pause schon souverän mit 3:0 in Führung. Den besseren Start hätten die Neckarauer erwischen können, wenn deren Torjäger Lars Leonhardt in der zweiten Minute nicht freistehend aus fünf Metern Entfernung eine Riesenchance ungenutzt gelassen hätte. Da hatten die heimischen Fans schon den Torschrei auf den Lippen. Besser machte es Viernheims Erik Anhölcher, der die Überlegenheit der Gäste mit einem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze aus in die 1:0-Führung ummünzte (13.). Kurz darauf hatte Neckarau aber die Chance zum Ausgleich, doch Torhüter Ben Koppelmann konnte den Versuch von Leonhardt mit einem tollen Reflex zur Ecke lenken. In der 34. Minute war es wieder ein Distanzschuss der Südhessen, der zum 0:2 führte. Diesmal hatte Brandon Wiley getroffen. Es folgten weitere gute Möglichkeiten für den Tabellenführer durch Philipp Haas, Anhölcher und Daniel Herbel, die allerdings ungenutzt blieben. Fast mit dem Pausenpfiff fiel dann aber doch noch das 0:3. Ursprung war ein fulminanter Freistoß von Wiley, den Neckaraus Torhüter schlecht parierte. Der Ball kam vom Pfosten zu Haas, der nur noch abstauben musste. Damit schien schon früh die Vorentscheidung gefallen zu sein.

Wechsel bringen Unruhe

Als Herbel kurz nach Wiederanpfiff nach filigraner Vorarbeit von Wiley den vierten Viernheimer Treffer markierte (56.), schien sogar ein Schützenfest möglich. Auch der Anschlusstreffer von Patrick Faulhaber zum 1:4 (60.) schien daran nichts zu ändern, denn der Spitzenreiter antwortete prompt mit dem 1:5 durch Herbel (62.), der die Hereingabe von Haas verwertete. Daraufhin wurde beim TSV Amicitia mehrfach gewechselt, was dem eigenen Spiel aber nicht guttat. Die Hausherren gaben sich noch nicht geschlagen und drängten die Viernheimer in die Defensive. Mit einem Doppelschlag sorgte Leonhardt (80./81. Foulelfmeter) noch einmal für Spannung.

Auf beiden Seiten gab es anschließend noch gute Möglichkeiten. Im Strafraum der Blaugrünen spielten sich mehrere brenzlige Szenen ab, die durchaus zu weiteren Gegentreffern hätten führen können. Auf der anderen Seite versäumte es der Tabellenführer mit weiteren Toren, für Ruhe zu sorgen. JR

