Zulassung für neue Schießstände

Viernheim. Auch hinter dem Sportschützenverein Viernheim liegen zwei harte Jahre. Das wurde den Mitgliedern auf der Jahreshauptversammlung im Schützenhaus am Essigzapfen noch einmal deutlich vor Augen geführt. Trotzdem gab es viel Positives zu vermelden. So weist der Kassenbericht trotz fehlender Einnahmen ein kleines Plus auf und die neuen Schießstände über 50 und 100 Meter bekamen endlich ihre Zulassung.

Hans-Joachim Balzer erinnerte an zwei für den Sport- und Vereinsbetrieb sehr herausfordernde Jahre und die zahlreichen Probleme und Aufgaben, die trotz der pandemiebedingten Einschränkungen bewältigt werden konnten. Nachdem viele Sitzungen nur virtuell stattfinden konnten, wurden nach der Lockerung der Hygienevorschriften auch wieder persönliche Treffen möglich.

Engagierte Mitglieder

Schriftführer Klaus Jost erinnerte in seinem Rückblick an die nicht immer einfachen Entscheidungen und die vielen Aufgaben, die von freiwilligen Helfern unter erschwerten Bedingungen durchgeführt wurden. Das Vereinsleben war durch geltenden Hygieneregeln und die Wiederaufnahme eines eingeschränkten Schießbetriebes im Sommer 2021 geprägt. Zudem mussten noch die letzten Arbeiten an den neuen 50- und 100-Meter-Ständen ausgeführt werden, damit die jetzt vorliegende, uneingeschränkte Schießerlaubnis erteilt werden konnte.

Einige dieser Abschlussarbeiten wie die Fertigstellung des Bodens im Schießstand, das Montieren der Blenden und die Baumpflanzungen auf dem Bogengelände als Ausgleichsmaßnahme waren recht aufwendig. Hilfreich waren hier eine großzügige Einzelspende sowie ein Zuschuss der Sparkasse Starkenburg.

Walther Buhl konnte trotz fehlender Einnahmen durch den Ausfall zahlreicher Veranstaltungen und hohen Ausgaben sowie den laufenden Kosten in seinem Kassenbericht unter dem Strich ein leichtes Plus vermelden. Danach wurde der Vorstand auf Antrag der Kassenprüfer von den Versammlungsteilnehmern einstimmig entlastet.

Auf den Schießbetrieb hatte die Pandemie besonders starke Auswirkungen. Sportwart Ralf Sailer berichtete über den eingeschränkten Sportbetrieb und den Ausfall der Bezirks- und der Landesmeisterschaften. Umso erfreulicher waren die von den Flintenschützen errungenen Siege bei den Deutschen Meisterschaften.

Für eine 25-jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund erhielten Jürgen Knapp, Engelbert Merling und Günter Wolk die Ehrennadel in Silber. Norbert Schweidler bekam für 40-jährige Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold. Manfred Imhof erhielt für 50 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel in Gold.

Für Optimismus sorgten die anstehenden Aktivitäten. Nachdem man vor wenigen Wochen bereits das beliebte Ostereierschießen erfolgreich durchführen konnte, lädt der Schützenverein an Himmelfahrt (26. Mai) zum traditionellen Vatertagstreffen auf das Gelände am Essigzapfen ein. JR