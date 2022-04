Zu Gast beim Vorletzten

Viernheim. Nach der kurzen Osterpause geht für die Fußballerinnen des TSV Amicitia der Ligabetrieb weiter. Durch den 4:0-Überraschungserfolg über Tabellenführer VfL Herrenberg gehen die Frauen optimistisch an die nächste Aufgabe, die sie am Sonntag um 14 Uhr zum TV Derendingen führt. Bei einem Sieg gegen den Vorletzten könnten die Viernheimerinnen das Punktepolster auf die Abstiegsränge vergrößern und als aktueller Vierter sogar den Anschluss an die Spitze halten.

Der TV Derendingen befindet sich mittendrin im Abstiegskampf, belegt mit 16 Punkten den vorletzten Rang. Zuletzt gelangen aber gleich zwei Siege. Derendingen muss weiter punkten, so dass Viernheims Coach Patrick Kloskalla einen Gegner erwartet, der auf Sieg spielt. „Das sollte unserem Spiel entgegenkommen, denn gegen Gegner, die selbst spielen wollen, tun wir uns normalerweise leichter“, sieht der Trainer gute Chancen, weitere Zähler einzufahren. Allerdings sieht es personell weiterhin nicht gut aus. Mehrere Spielerinnen sind angeschlagene und erkrankt, einige Akteurinnen fallen definitiv für das Gastspiel aus.

Auf Verstärkungen aus der zweiten Mannschaft kann das Oberliga-Team nicht setzen, denn die Frauen 2 sind selbst im Einsatz. Und der TSV Amicitia spielt noch um die Meisterschaft der Landesliga. Der nächste Schritt soll am Sonntag um 11 Uhr bei der SG Hohensachsen gemacht werden. Die Viernheimerinnen kommen als Primus zum Viertplatzierten und wollen den siebten Saisonsieg einfahren, ehe es am nächsten Freitag zum Spitzenspiel beim Polizei SV Mannheim kommt.

In der Oberliga der B-Juniorinnen kommt es am Samstag zum Duell zweier Tabellennachbarn. Der TSV Amicitia spielt beim SC Sand, der einen Punkt und einen Platz besser dasteht im Klassement. Im Hinspiel gab es einen 3:0-Erfolg für das Viernheimer Team, das diesmal allerdings nicht in Bestbesetzung in den Süden fahren wird. su