Zu Gast bei Kurfürst Karl-Theodor

Viernheim. Die Wanderführer des Ski-Clubs Viernheim haben längst entdeckt, dass es auch in unmittelbarer Nähe Viernheims Wanderwege gibt, auf denen man viel aus der Heimatgeschichte entdecken kann. So plante auch Trainer und Wanderführer Wolfgang Jäger eine Wanderung durch den Käfertaler Wald, dem Erholungsgebiet der Mannheimer und ein Teil eines großen Waldgebietes in der Drei-Länder-Region. An den vielen Grenz- und Orientierungssteinen ahnt man heute, wie viele Waldbesitzer es in den früheren Jahrhunderten hier gab. Auch den Klöstern Lorsch und Schönau gehörten damals große Gebiete. Auf diese Ereignisse in der Geschichte des Käfertaler Waldes machte Wolfgang Jäger die Wandergruppe beim Start am Skistadl aufmerksam.

Vielfältige Freizeitmöglichkeiten

Über den Grenzweg, wo der ehemalige Grenzverlauf zwischen der Kurpfalz und Baden noch markiert ist, über die Kneippanlage und das 20 Hektar große Wildgehege mit Bisons, Muffel- und Rehwild kam man zum Höhepunkt der Wanderung, dem „Karlstern“. Hier schuf Kurfürst Karl-Theodor ein Zentrum, von dem aus er seine großen Parforcejagden leitete.

Das Gebiet um den Karlstern-Pavillon wird von dem Verein „Freunde des Karlstern“ liebevoll gepflegt. Das von hier aus verlaufende Wegenetz dient heute vor allem der Freizeitgestaltung der Bevölkerung. Ein Trimm-Dich-Pfad, ein Grundwasserteich mit Wildgänsen und Enten sowie Ruhebänke laden zur Erholung ein.

Der Käfertaler Wald ist das Haupteinzugsgebiet für die Wasserversorgung Mannheims und Viernheims und ein Juwel sinnvoller Wildpflege. Füchse, Dachse, Edel- und Steinmarder stehen unter Schutz. Auch Wildschweine wechseln immer wieder durch den Wald. Ein außergewöhnliches Erlebnis ist auch das Wildgehege mit den zahlreichen Edelhirschen.

Für die Bewirtung der Gäste sorgt ein Waldrestaurant, in dem die Wandergruppe des Ski-Clubs Mittagsrast hielt. Der Rückweg führte sie über einen schmalen Waldpfad und endete auf den Dünen am Naturschutzgebiet Glockenbuckel. Obwohl dieses Wandergebiet fast bis Viernheim reicht, waren es am Ende 12,5 Kilometer voller faszinierender neuer Eindrücke. Da hatten die Wanderer allen Grund, Wolfgang Jäger für diesen interessanten und erlebnisreichen Tag zu danken. H.T.