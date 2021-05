Zu Ehren der Mütter

Viernheim. Zu Muttertag haben sich die Aktiven vom Yaa Soma Freundeskreis in Viernheim zusammengesetzt und allerlei schöne Präsente hergestellt und gebastelt. Das Geld fließt nach Burkina Faso, wo Mütter eine ganz besondere Rolle einnehmen– einen echten Muttertag gibt es dort aber nicht. Die besonderen Artikel wie Marmeladen, kleine Kuchen und Kekse, schöne Aufmerksamkeiten und Kunstartikel werden beim Viernheimer Spezialitätenmarkt am Donnerstag, 6. Mai, von 9 bis 13 Uhr auf dem Apostelplatz verkauft. Zudem sind sie am Samstag, 8. Mai, von 10 bis 13 Uhr bei Raumausstattung Blaess, Rathausstraße 78, erhältlich – nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 0177/286 39 35 oder per E-Mail an yaasoma@gmx.de. cos

