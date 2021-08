Zitterpartie bis zum Ende

Viernheim. Nach drei Spieltagen hat Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim immer noch eine weiße Weste. Beim Kellerkind FC Germania Friedrichsfeld feierten die Blau-Grünen ihren dritten Saisonsieg, mussten beim 2:1-Erfolg aber bis zum Schluss zittern. Mit neun Zählern führen die Südhessen punktgleich mit dem VfB Gartenstadt die Tabelle an. Am Sonntag, 29. August, stehen sich diese beiden Teams dann im Spitzenspiel gegenüber.

Das Viernheimer Trainerduo Patrick Marschlich und Timo Endres hatte die Startelf nur auf einer Position geändert. Florian Schlierf begann für Maximilian Ort als Rechtsverteidiger. Kurz nach dem Wiederanpfiff musste Mannschaftskapitän Laurenz Baaß verletzt vom Platz. Für ihn feierte Tim Schörghofer nach langer Pause die Rückkehr in die Kreisliga-Mannschaft.

Tristes Regenwetter

Die Friedrichsfelder präsentierten sich als kompakte Einheit, die den Gästen das Leben lange Zeit schwer machte. Entsprechend zäh entwickelte sich die Partie auf dem Kunstrasenplatz. Die Akteure passten sich mehr oder weniger dem tristen Regenwetter an. Lediglich der Kopfball von Luca Träger, den Germanen-Torhüter Patrick Holch meisterte, sorgte für Stimmung am spärlich besetzten Spielfeldrand.

Gejubelt werden durfte erst in der zweiten Halbzeit. Zunächst waren die Hausherren an der Reihe, als Anthony Meckel in der 55. Minute nach einem gelungenen Angriff das 1:0 erzielte. Die Antwort der Südhessen ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem Doppelschlag drehten die Blau-Grünen die Partie.

Getroffen haben ausgerechnet die beiden Innenverteidiger. Nach einem Eckball drückte Timo Bauer das Leder in der 60. Minute über die Linie. Nur 120 Sekunden später war Luca Träger der Schütze des Siegtores. In der verbleibenden halben Stunde mühten sich die Gastgeber vergeblich um den Ausgleichstreffer. Der TSV Amicitia konnte seine Chancen auf die Vorentscheidung allerdings auch nicht nutzen.

Am Sonntag, 29. August, 15 Uhr, müssen die Blau-Grünen zum Spitzenspiel beim VfB Gartenstadt antreten. Die Mannheimer stehen wegen des besseren Torverhältnisse (9:1) vor Viernheim (9:3) auf Platz eins der Tabelle. JR