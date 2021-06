Viernheim. Der Edeka-Markt in der Heidelberger Straße unterstützt mit dem Gewinnspiel „Zimmermann zahlt die Zeche“ die Viernheimer Gastwirte. „Nach einem Artikel im Südhessen Morgen über die Öffnung der Außengastronomie wurde die Idee geboren, den Restaurants, Lokalen und Cafés der Stadt, aber auch deren Gäste etwas zurück zu geben. Schließlich konnten wir unser Geschäft geöffnet lassen und hatten keine Einbußen“, schilderte Hans Zimmermann die Überlegungen seines Sohnes Niklas.

Die Teilnahme ist recht einfach. Man muss bei seinem Einkauf im Edeka-Markt einfach den Bewirtungsbeleg aus dem Restaurant an eine ausgefüllte Teilnahmekarte heften und in die aufgestellte Losbox werfen. Die Aktion läuft 14 Tage lang. Täglich wird ein Gewinner gezogen und umgehend benachrichtigt. Der Wert ist auf 100 Euro begrenzt und wird in bar ausgezahlt. „Es gibt in diesem Zusammenhang keinen Gutschein und auch keinen Kaufzwang“, merken Vater und Sohn an. „Wir wollen, dass die Viernheimer Bürger in der Viernheimer Gastronomie essen gehen. Unser Markt hat schließlich profitiert, als die Restaurants und Kneipen geschlossen waren und deshalb möchten wir auf diesem Weg etwas zurückgeben und dazu beitragen, die Besuche in den Lokalitäten schnell wieder anzukurbeln“, hoffen Hans und Niklas Zimmermann auf rege Teilnahme. JR