Zeit der Raunächte

Viernheim. Der Naturheilverein lädt am Mittwoch, 21. Dezember, um 19 Uhr zu einem Abend der „Winter-Sonnen-Wende-Ritualzeit“ mit Ingelore Bonfert ein. Dieser findet in der Viernheimer Kulturscheune in der Wasserstraße 22 statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wenn die Nacht am längsten ist, hat das Licht genügend Kraft gesammelt, um neu geboren zu werden, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Diesen Moment und diese besondere Zeitqualität soll den Teilnehmern an diesem Abend vor Augen geführt werden, um damit die kommende Stillezeit der Raunächte vorzubereiten.

Wer noch Schätze im Haus hat, die jetzt in den Besitz eines anderen Menschen wechseln möchten, kann diese gern – hübsch eingepackt – für das Beschenkritual mitbringen. Die Veranstalter bitten darum, nichts neu zu kaufen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, Spenden sind willkommen. Wer möchte, kann auch gerne Plätzchen oder Glühwein mitbringen. red