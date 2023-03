Zeichnen im Vogelpark

Viernheim. Zeichnen entspannt, auch nach einen anstrengenden Arbeitstag. Im Sommer kann der Abend dabei sogar im Park oder im Café ausklingen. Tipps und Tricks, wie das Hobby gelingt, finden Interessierte im Volkshochschulkurs mit Chilja Engelhard. Die Teilnehmenden können hier ihre persönlichen Stärken finden und ihren eigenen Stil entwickeln, wie es in der Ankündigung heißt.

Mitzubringen sind: Skizzenblock (mindestens 200 mg), Bleistifte in verschiedenen Stärken (HB, B, B3, B6, B8 oder B9), Aquarellfarben, Bleistifte in HB und B2, weiche Pinsel mit runder Spitze in verschiedenen Größen (6,10,12,20), Papiertücher und Wasserbecher.

Der Kurs findet am 8. April von 11 bis 15.30 Uhr im Vogelpark Viernheim statt. Die Teilnahme kostet 28 Euro. Informieren und anmelden können sich Interessierte unter 06204/988-404, -405 oder -406, per Mail oder über die Homepage der Volkshochschule, www.vhs-viernheim.de. red