Zeichen für Vielfalt

Viernheim. Das städtische Gleichstellungsbüro will in Viernheim „Flagge zeigen“ für sexuelle Vielfalt. Daher wird in diesem Jahr am Montag, 17. Mai, dem Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, um 12 Uhr erstmals die Regenbogenfahne vor dem Rathaus gehisst. Der Internationale Tag wird seit 2005 veranstaltet. Er soll auf die Diskriminierung und Bedrohung von Menschen hinweisen, deren sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität nicht dem heteronormativen System der Zweigeschlechtlichkeit entsprechen. Das Datum wurde in Erinnerung an den 17. Mai 1990 gewählt – der Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschloss, dass Homosexualität nicht länger als Krankheit einzustufen ist, und somit aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten strich. Transsexualität wurde erst 2018 von dieser Liste entfernt.

„Gleichstellung der Geschlechter bedeutet nicht nur Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts im Sinne von Frau und Mann. Die Menschen sollen breit informiert und sensibilisiert werden“, so die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Viernheim Maria Lauxen-Ulbrich. In der Gesellschaft bestünden zahlreiche Vielfaltsdimensionen, sich verändernde Lebensweisen und damit nicht selten einhergehende Ängste, Vorurteile und Ausgrenzungen. Dies erführen gerade Menschen, die vermeintlich „anders“ leben und sein wollen, heißt es in der Pressemitteilung. red