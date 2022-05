Zehnter Sieg in Serie

Viernheim. Die Kicker des TSV Amicitia Viernheim bleiben in der Fußball-Kreisliga Mannheim auch nach dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft auf Punktejagd. Mit dem 4:2-Erfolg bei der TSG Eintracht Plankstadt feierte die Mannschaft den zehnten Sieg in Serie. Dabei waren die Grünen in diesem Auswärtsspiel nur mit einer „B-Elf“ angetreten, einige Stammkräfte saßen auf der Reservebank oder standen erst gar nicht im Kader.

So konnte Torhüter Marvin Winkenbach von der zweiten Mannschaft der Blau-Grünen sein Debüt in der ersten Garnitur feiern, genau so wie Paul Kleinert von den ebenfalls meisterlichen A-Junioren, der mit seinem Treffer zum 1:4 auch gleich eine Torpremiere bejubeln durfte. Mannschaftskapitän Laurenz Baaß und Stemmkeeper Martin Rheingans hatten diesmal auf der Bank Platz genommen, Niklas Roesch und Sebastian Heinrich waren erst gar nicht im Aufgebot.

Die für beide Teams bedeutungslose Partie des 32. Spieltags war vom Vatertag nach vorne verlegt worden und begann für die Platzherren optimal, denn schon nach 13 Minuten konnte Maurice Hirsch die Hausherren in Führung schießen. Ein Doppelschlag durch Torjäger Philipp Haas in der 31. und 35. Minute (Foulelfmeter) sorgte dann allerdings für die 2:1-Pausenführung der Südhessen. Haas konnte seine Quote damit auf 22 Treffer und Platz sechs in der Torjägerwertung verbessern.

Ein weiterer Doppelschlag der Gäste nach einer guten Stunde sorgte schließlich frühzeitig für klare Verhältnisse. Nachdem Daniel Herbel zum 1:3 getroffen hatte (62.) erhöhte Paul Kleinert vier Minuten später auf 1:4 und wurde danach von seinen neuen Mitspielern gefeiert. Der Schlusspunkt blieb dann allerdings den Plankstädtern vorbehalten, als Max Hilke in der 88. Minute für den 2:4-Endstand sorgte. JR