Zehnjähriges Mädchen schwer verletzt

Viernheim. Schwer verletzt wurde ein Kind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in der Viernheimer Innenstadt. Das zehnjährige Mädchen war mit seinem Fahrrad gegen 17.30 Uhr in der Kühnerstraße unterwegs und wollte von dort aus die Kirschenstraße überqueren. An der Einmündung stieß das Kind mit dem Auto einer 29-Jährigen zusammen, die auf der Kirschenstraße unterwegs war. Das Mädchen wurde dabei so schwer verletzt, dass es in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Es entstand geringer Sachschaden.

