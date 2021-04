Zehn weitere Fälle in Viernheim

Viernheim. Der Kreis Bergstraße hat am Dienstagabend insgesamt 66 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zehn entfallen dabei auf Viernheim. Die Inzidenz im Kreis Bergstraße, also der kumulierte Sieben-Tage-Wert, gerechnet auf 100 000 Einwohner, wird mit 163,03 angegeben. Der für die Corona-Beschränkungen maßgebliche Wert ist jedoch die Inzidenz, die das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Kreis angibt. Diese liegt bei 166,1 und somit am dritten Tag in Folge über 165. Schulen und Kindertagesstätten müssen ab Donnerstag schließen beziehungsweise auf Notbetreuung umstellen. Erst wenn der Inzidenzwert an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 165 liegt, werden diese Regelungen aufgehoben. julb

