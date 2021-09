Zehn Punkte und Platz zwei

Viernheim. Vier Tore in einem Spiel, das gab es für die Fußballerinnen des TSV Amicitia noch nie in der Oberliga. Das 4:1 gegen den SV Gottenheim bedeutete aber nicht nur den Sieg mit den meisten Treffern, sondern auch den zweiten Tabellenplatz.

Trotz des bisher besten Starts in die Oberliga bleiben die Fußballfrauen realistisch: „Wir haben zehn wichtige Punkte gegen den Abstieg gesammelt“, hält Coach Kloskalla am eigentlichen Saisonziel fest. Gegen den SV Gottenheim ging der TSV Amicitia durch einen Doppelschlag in Führung. Nach einer Viertelstunde netzte Antonia von Achten zur 1:0-Führung ein. Nur fünf Minuten später erhöhte Audrey Mas auf 2:0.

Defensivspielerin verletzt sich

Die erforderliche Ruhe brachten die beiden Tore aber nicht, stattdessen nutzten die Gäste einen Fehler der Viernheimerinnen direkt zum 2:1-Anschlusstreffer aus. Kurz vor der Pause wurde Luisa Weber gefoult – für die Defensivspielerin ging es nicht mehr weiter. „Vermutlich fällt sie für den Rest der Hinrunde raus, damit fehlt unsere zweite Innenverteidigerin“, sagte Kloskalla nach dem Spiel.

Im zweiten Durchgang hatten die Frauen auf dem Platz mehr mit dem Regen als mit dem jeweiligen Gegner zu kämpfen. Trotzdem erarbeitete sich der TSV Amicitia mehr und mehr Vorteile. In der 59. Minute wäre fast das dritte Tor gefallen. Audrey Mas hatte die Torhüterin schon aussteigen lassen, rutschte beim Schuss aber aus und traf nur den Pfosten. Eine Viertelstunde vor Schluss jubelten die Viernheimerinnen dann doch. Laura Schells Freistoß konnte die Torfrau noch abwehren, aber Luca von Achten war zur Stelle und schoss zum 3:1 ein. Auch den Schlusspunkt setzte Luca von Achten, sie verwertete einen Konter in der 84. Minute zum 4:1-Endstand.

TSV Amicitia: Tomke Zeeh, Pauline Kloskalla, Valeria Mangione, Antonia von Achten, Jessica Ströbel, Audrey Mas (82. Laura Riedel), Lorena Daub (61. Rabea Ronellenfitsch), Luisa Weber (46. Maggy Horvath), Luca von Achten, Oliwia Reszczynska (72. Rebecca Smith), Laura Schell. su