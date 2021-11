Zarte Streichermelodien und spielerische Nuancen

Viernheim. Nein, das war keine verkleinerte Corona-Formation, die auf der Bühne des Bürgerhauses vom Publikum mit Beifall empfangen wurde – das war das großartige Streichorchester der Starkenburg Philharmoniker. Nur wenige Bläser verstärkten zeitweise dieses Ensemble. Natürlich war die begrenzte Zahl der Besucher und der Orchestermitglieder ein notwendiger Schutz gegen Infektionen. Das Konzert wurde jedoch auch unter diesen Bedingungen ein großer Erfolg.

Das sagte bei seiner Begrüßung auch der Kulturbeauftragte der Stadt und Erste Vorsitzende des Vereins der Starkenburg Philharmoniker, Rúnar Emilsson, voraus. Bei der Programmgestaltung merkte man die langjährige Erfahrung des Dirigenten Günther Stegmüller, der schon mehrere berühmte Orchester in europäischen Großstädten leitete.

Das zeigte sich gleich zu Beginn des Konzerts im Bürgerhaus, das mit dem englischen Komponisten Edward Elgar (1857-1934) begann. Er wird noch heute als englischer Nationalkomponist verehrt. Seine Serenade für Streicher op. 20 e-moll war ein gelungner Auftakt zu diesem großen Konzertereignis der Streicher. Bei einem Wechsel zarter Melodien mit vielen spielerischen Nuancen beginnt das Allegro der Serenade und wird im Largo von melodienreichen Dialogen der Instrumentengruppen geprägt.

Höhepunkt mit Horn

Dann kam Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) als Ehrengast zu den Viernheimer Musikfreunden. Sein Konzert für Horn und Orchester war der Höhepunkt des Abends. Dazu war die in der Region viel gefeierte Hornistin Sabine Roschy als Solistin eingeladen. In dem Konzert für Horn und Orchester Nr.2 Es- Dur KV 417 sind die wechselnden Dialoge der Solistin mit dem Orchester besondere Schmuckstücke und ein Ausdruck von Lebensfreude. In allen drei Sätzen dieser Komposition war die Hornistin mit ihrem Echo und mit virtuosem Melodienzauber tragender Mittelpunkt.

Schließlich trug auch Peter Tschaikowsky (1840-1893) mit seiner Serenade für Streicher op.48 C-Dur viel zu dem großen Konzerterfolg bei. Da merkte man vor allem an seinem Walzer im zweiten der vier Sätze, wie sehr der Komponist auch in der Bundesrepublik verehrt wird. Das kam auch im Finale bei der Melodienflut am Ende dieses großen Satzes zum Ausdruck. Das Publikum applaudierte begeistert schon nach den einzelnen Sätzen und dankte am Ende mit minutenlangem Beifall der Hornsolistin, dem gesamten Orchester und dem Dirigenten. Mit der originellen Pizzicato-Polka als Zugabe klang das große Konzerterlebnis aus.