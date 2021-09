Zahlreiche Unterstützer

Viernheim. „Das ist ein Radkurs mit Wellen“, erklärt Bernd Ackermann in knappen Worten, was ein Pumptrack ist. Auf dem Areal des Bikeparcours im Familiensportpark soll die Anlage bis zum nächsten Jahr entstehen. Das Besondere des Pumptracks: „Allein durch Gewichtsverlagerung kann man da Geschwindigkeit aufbauen“, erklärt Ackermann. Und weil der Kurs asphaltiert ist, kann nicht nur mit geländegängigen Mountainbikes, sondern auch mit Inlineskates, Skateboards und Laufrädern darauf gefahren werden.

Das gesamte Projekt kostet rund 60 000 Euro. Die Stadt Viernheim trägt die Hälfte der Kosten, der Rest soll durch Spenden finanziert werden. Mehrere Sponsoren haben bereits Zuschüsse überreicht (wir haben berichtet), beim Familiensporttag am Sonntag gab es weitere Spenden. „Nach dem Ausbau ist das eine weitere Attraktion für den Familiensportpark“, begründet Anja Kirchner die Hilfe der Bürgerstiftung, die 3500 Euro beisteuert. „Wir unterstützen oft und gern den Sport in Viernheim“, sagt Silke Wamser von der Badischen Beamtenbank. Sie hat einen Scheck über 5000 Euro dabei. Die Baugenossenschaft Viernheim überreicht 6000 Euro. „Wir sind ja immer gern dabei, wenn es darum geht, gute Dinge in Viernheim zu unterstützen“, sagt BG-Vorstandsmitglied Reinhard Hölscher. Mit den Spenden steht die Finanzierung, der Bau kann beginnen. Jan Krasko vom Kultur- und Sportamt ist zuversichtlich. „Zur Saison 2022 wollen wir ihn einweihen.“ su