  Zahlreiche Besucher nach Wiedereröffnung im Vogelpark

„Hallo, hallo“, krächzt Carlo und flattert aufgeregt in seiner Voliere herum. Der Kolkrabe hat die Viernheimer offensichtlich vermisst und hüpft begeistert zu den ersten Besuchern im Viernheimer Vogelpark. Dafür vernachlässigt er sogar für einen kurzen Augenblick seine Partnerin Carla und das frisch gebaute Rabennest.

Seit Wochenbeginn darf der Vogelpark wieder öffnen - obwohl nur für einige Stunden am Tag und mit begrenztem Zutritt, ist die Freude bei den Viernheimern riesengroß. Aber auch für Ausflügler aus der Region ist die Freizeiteinrichtung am Waldrand attraktiv. 72 Erwachsene aus 14 Wohnorten wurden allein am Montag gezählt. Eine Mutter mit Kind war die erste, die den Enten, Raben, Kranichen und Papageien wieder einen Besuch abstattete. „Es ist so schön, dass ihr wieder auf habt!“ Mit diesen Worten wird Michael Haas vom Vorstand des Vereins Vogelpark mehr als einmal am Eingang begrüßt.

„Wir haben letzte Woche, nachdem die neuen Regelungen getroffen wurden, gleich überlegt, wie wir es umsetzen können“, berichtet Michael Haas. Klar war, dass der Zutritt kontrolliert werden muss. „Sechs Stunden am Tag können wir mit den Ehrenamtlichen abdecken“, sagt der Kassenwart.

Känguru mit Nachwuchs

Der Eingang zum Vogelpark ist in der Industriestraße, dort können sich die Besucher für den direkt folgenden Parkbesuch anmelden. Kontaktdaten werden notiert - und die Kugelschreiber sofort desinfiziert. Alle Erwachsenen bekommen ein Vogelpark-Kärtchen in die Hand, so behält der Verein die Übersicht, wieviele Personen sich im Park aufhalten. Maximal 50 Besucher sind im Moment erlaubt. Und viele steuern den Park gleich am ersten Tag gezielt an. „Ihr habt doch Nachwuchs?“, fragt ein Besucher und geht gleich zum Känguru. Da ist aber Geduld gefragt, denn nur selten lugt das Jungtier aus dem Beutel.

In der Zwischenzeit kann man an den wild schnatternden Enten und Gänsen vorbei zu den Papageien schlendern, die bei den ersten Sonnenstrahlen aus dem Papageienhaus nach draußen in die Volieren fliegen. Und wer einen Blick nach oben wagt, kann den Storch sehen, der seit kurzem wieder zurück in seinem Nest in den Baumwipfeln ist. Die Freude am ersten Öffnungstag war ein wenig getrübt: Unbekannte waren am Wochenende in den Park eingedrungen, hatten einige künstliche Nisthöhlen zerstört, in einem Gehege die Zaunpfosten aus der Verankerung gerissen und versucht, die Fensterscheiben der Zooschule einzuwerfen (wir berichteten). Kopfschütteln bei den Vereinsmitgliedern, die die Schäden kurzfristig beheben mussten.

Dabei war der Verein ohnehin in den vergangenen Wochen und Monaten sehr aktiv. Die Verantwortlichen nutzten die Schließzeit seit November, um Renovierungen am Vereinshaus vorzunehmen und den Neustart eines gastronomischen Angebots vorzubereiten. „Das Kiosk im Außenbereich wird wieder eröffnen“, verrät Michael Haas. „Eis-Manu Verne“ wird die Eisdiele mit Imbiss heißen.

Den Kontakt zu den Besuchern hielt der Vogelpark mit Bildergalerien in den sozialen Medien und einer virtuellen Führung, bei der allerhand Wissenswertes über die gefiederten Bewohner zu erfahren war. „Das Interesse war sehr groß, das hat man an den Zugriffszahlen gemerkt“, berichtet Haas. Die meisten Klicks hatte aber tatsächlich der Beitrag vom Wochenende - als der Vogelpark ankündigte, wieder seine Türen zu öffnen. (su)