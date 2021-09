Zahl der Wohnungen wächst deutlich

Viernheim. Die Mitglieder der Viernheimer Baugenossenschaft sind mit der Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat zufrieden. Das zeigte das Abstimmungsergebnis bei der Vertreterversammlung im Bürgerhaus. Nachdem sie ihre Berichte vorgelegt hatten, wurden beide Gremien einstimmig entlastet. Einigkeit herrschte auch bei der Festsetzung der Dividende, die weiterhin 4,25 Prozent betragen wird.

„Wir hatten uns alle auf das Jahr 2020 gefreut, ist die Baugenossenschaft doch in diesem Jahr 100 Jahre jung geworden. Die Planungen für diesen besonderen Anlass waren schon weit fortgeschritten. Die Feier und der Festakt mussten leider abgesagt werden“, blickten die Vorstandsmitglieder Reinhard Hölscher, Harald Weik und Rolf Sax auf die Folgen des ersten Corona-Jahres. Demnächst soll der runde Geburtstag aber nachgefeiert werden.

Ansonsten bot der Geschäftsbericht 2020 vor allem positive Inhalte. Die Baugenossenschaft besitzt insgesamt 1861 Wohnungen, darunter 45 in den Odenwaldgemeinden Fürth und Rimbach. Zum Jahresende unterlagen 351 öffentlich geförderte Wohneinheiten der Belegungsbindung. Der Bestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 18 Wohnungen erhöht. Zum 1. Januar 2021 wurden neun Wohnungen in der Wasserstraße gekauft und damit das Angebot öffentlich geförderter Wohnungen erweitert.

„Mit der Fertigstellung der Neubauten Am Stockfeld sind Anfang vergangenen Jahres 20 moderne, barrierearme Wohnungen unterschiedlicher Größe hinzu gekommen“, berichtete der technische Vorstand Harald Weik. Im zweiten Quartal begann die BG in der Franz-Schubert-Straße mit dem Neubau von fünf Mehrfamilienhäusern mit 55 Wohnungen, in die demnächst die Mieter einziehen werden. „Außerdem wurden viele Gebäude des Bestands für 3,6 Millionen Euro mehr oder weniger aufwendig saniert“, sagte Weik.

Finanzvorstand Rolf Sax wartete ebenfalls mit positiven Zahlen auf. „Die Zahl der Mitglieder ist um 130 auf 3193 gestiegen, die Bilanzsumme hat mit knapp 91,6 Millionen Euro eine neue Rekordmarke erreicht. Der Gewinn betrug 370 000 Euro.“ Entsprechend wurde die Ausschüttung einer Dividende von 4,25 Prozent vorgeschlagen und von der Vertreterversammlung einstimmig befürwortet.

Einigkeit herrschte auch bei den Wahlen zum Aufsichtsrat. Walter Wohlfart, Walter Müller, Hussein Atris und Mattis Rockrohr wurden in ihren Ämtern einstimmig für zwei weitere Jahre bestätigt. Dem Gremium gehören außerdem Ralph Franke und Wolfgang Hofmann an. In der konstituierenden Sitzung wurde Wohlfart erneut zum Vorsitzenden gewählt.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Matthias Baaß die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Baugenossenschaft. „Wir werden mit der Umgestaltung in der Weststadt, die demnächst beginnt, unseren Beitrag für ein angenehmes Wohnumfeld sorgen. Dazu zählt auch die grundlegende Sanierung des Tivoliparks. Man darf aber nicht hoffen, dass der dann so aussieht wie zu Zeiten der Tulpenschau“, erinnerte Baaß an die 60er Jahre. JR