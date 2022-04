Yoga und Tanzschritte

Viernheim. Bei DaYo Dance Yoga verschmelzen klassische Yoga-Elemente mit tänzerischen Schrittfolgen. Diesen ungewöhnlichen Kurs hat die Volkshochschule in ihr Programm aufgenommen. Er beginnt am Montag, 2. Mai und findet von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle der Goetheschule statt. Die Kursleitung übernimmt Katja Fleck. Die Gebühr beträgt 52 Euro für zehn Termine. Es handelt sich um ein Training, das barfuß absolviert wird. Die Teilnehmer sollten rutschfeste Socken, eine Matte und ein Getränk mitbringen. Anmeldungen nimmt die VHS unter der Telefonnummer 06204/98 84 04 oder über die Internetseite vhs-viernheim.de entgegen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1