Yaa Soma fördert 90 Schulprojekte

Viernheim. Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Yaa Soma konnte die Vorsitzende Wencke Stülpner eine erfolgreiche Jahresbilanz vorlegen. Obwohl der Verein nur 39 Mitglieder hat, konnten 90 Projekte an Dorfschulen unterstützt werden.

Es wurden insgesamt 470 Schulbänke und fast 3000 Schulbücher angeschafft. Als im Frühjahr 2021 eine Hungersnot drohte, brachte ein Spendenaufruf in der regionalen Presse schnell über 20 000 Euro ein, die umgehend in die Schulspeisung flossen.

Gut ausgestattete Dorfschulen

Die gute Ausstattung der von Yaa Soma unterstützten Dorfschulen mit ausreichend Büchern, Solarlampen, medizinischer Grundversorgung und nahrhafter Schulspeisung sorgt regelmäßig für überdurchschnittliche Prüfungsergebnisse, wovon sich zwei Vorstandsmitglieder von Yaa Soma bei einem Besuch in Burkina Faso in 2021 überzeuge konnten.

Bei den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand ebenso einstimmig entlastet wie der neue Vorstand gewählt. Die beiden Vorsitzenden Wencke Stülpner und Ulrike Kolb sowie Schatzmeisterin Beate Stumpf und Schriftführerin Gaby Weik sowie die Beisitzerinnen Ute Blaess, Hilde Brinkmann, Christina Feifer und Daniela Zapf wurden in ihren Ämtern bestätigt. Helga Winkenbach wurde zur Ehrenvorsitzenden ernannt.

Zum Abschluss gab die Vereinsvorsitzende Ausblicke auf die Vereinsziele im laufenden Jahr. Die Schulprojekte in Burkina Faso werden weitergeführt. Zu ihrer Finanzierung gibt es wieder Verkaufsstände mit Weihnachtsartikeln und leckeren Marmeladen am 17. und 19. November während der regulären Marktzeiten. Für symbolische Geschenke an Leute, die schon alles haben, gibt es Spendenurkunden im Wert von 10 bis 50 Euro im Weltladen. H.T.